Відповідь з цього приводу він озвучив в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

Що сказав Зеленський про Путіна?

У Володимира Зеленського запитали, чи віддав би той наказ вбити російського президента, якби виникла така можливість. Президент відповів, що не впевнений у тому, що це вбивство щось би кардинально змінило у системі.

Знаєте, в їхній системі я не впевнений, що інша людина не стане таким же Путіним. Такою ж, як Путін. Суть не в цьому,

– сказав він.

Як президент коментує замахи на себе?

Український президент водночас розповів про низку замахів на його життя, яким здебільшого запобігали спецслужби. Він припустив, що якби росіянам таки вдалося зробити це, то в нашій країні міг розпочатися хаос.

Я не знаю, скільки разів вони намагалися мене вбити. Служби безпеки розповідали мені про деякі випадки. Я розумію, що в моїй країні в цей скрутний період це могло б підштовхнути Україну до хаосу,

– зізнався Володимир Зеленський.

Також в інтерв'ю він наголосив, що нині пріоритетом України є армія, яка насамперед дозволяє нам захищатися. На його думку, на це впливає і бізнес, оборонне провадження, енергосистема, кіберзахист та багато іншого.

За його словами, у владній системі України президент діє як інститут, який зміцнює державу. Тому, як зауважив Володимир Зеленський, вбивство очільника країни у нашому випадку могло б мати зовсім інші наслідки.

"Реакція може бути іншою, і росіяни, на жаль, недооцінюють реакцію українців. Тому що ми, я завжди говорив, емоційно інші люди. І після емоцій та ставлення до людяності завжди йдуть цінності", – наголосив він.

Про що ще розповів Зеленський в інтерв'ю?