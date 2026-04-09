Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Скільки дронів летіло на Україну вночі 9 квітня?

Російська атака проти України розпочалась о 18:00 8 квітня й тривала аж до ранку 9 квітня. За той час в українському небі зафіксували 119 ударних дронів різних типів, зокрема "Гербера" та "Італмас". З них близько 70 одиниць – "Шахеди".

Повітряну атаку ворога відбивали українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:00 було збито чи нейтралізовано 99 ворожих ударних дронів. Однак є і влучання. На 11 локаціях прилетіло 16 безпілотників. Ще на чотирьої відбулось падіння уламків.

Повітряні сили наголосили, що атака на Україну триває й досі – у небі досі декілька ворожих дронів.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Де вночі гриміли вибухи?