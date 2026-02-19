Конечно, такая ситуация раздражает президента США Дональда Трампа, ведь для него потенциальный мир мог бы стать важным козырем во внешнеполитической игре, в частности в отношениях с Китаем. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали переговоры в Женеве и предположили, когда Россия сможет пойти на сближение с США.

Интересно Согласится ли Путин на личную встречу с Зеленским: аналитик указал на нюанс

На что надеялась Россия на переговорах в Женеве?

Россия пока не демонстрирует готовности к компромиссам в мирном процессе. В Кремле, вероятно, рассчитывают на сценарий, при котором вместе с Соединенными Штатами смогут заставить Украину к капитуляции.

Политолог Валерий Дымов отметил, что Москва и Вашингтон в этой конфигурации фактически оказались по одну сторону переговорного стола. По его убеждению, Дональд Трамп считает, что Украина уже потерпела поражение, и именно поэтому делает ставку не на усиление Киева, а на принуждение его к уступкам.

США имеют реальные возможности изменить баланс сил, в частности продолжив военную поддержку Украины и передав дальнобойные средства поражения, такие как Tomahawk. В случае системных ударов по российскому военно-промышленному комплексу и стратегической инфраструктуре страна-агрессор потеряла бы способность вести затяжную войну,

– отметил Дымов

Зато в рамках нынешних переговоров Россия фактически предлагает условный "мир", обещая, что, возможно, прекратит боевые действия, если Киев согласится на ее требования. Среди ключевых – полный выход Украины с территории Донбасса.

Важно! По информации источников в медиа, военная подгруппа во время переговоров смогла продвинуться вперед – стороны согласовали ряд процедурных моментов и, по их словам, находятся "на финишной прямой".

Как США могут изменить ход переговоров: смотрите видео

Какова роль Китая в переговорном процессе?

Политолог Олег Саакян отметил, что Трампу не удалось быстро решить российско-украинскую войну, как он ранее обещал. Заявление о "24 часах" оказалось слишком оптимистичным – на самом деле переговоры растянулись на многие месяцы.

В то же время впереди у Трампа промежуточные выборы, и ему важно показать избирателям, что Владимир Путин вынужден считаться с его позицией и что он способен достигать договоренностей с Кремлем. Это, в частности, имеет значение и в контексте потенциального диалога с Си Цзиньпинем.

Читайте также "Китаю выгодна война в Украине": что кроется за коварной позицией Пекина

По мнению Саакяна, Трамп хотел бы приехать в Пекин уже с определенным результатом и продемонстрировать, что выстраивает собственную линию отношений с Москвой. Однако сама логика переговорного процесса, по словам политолога, базируется на ошибочном предположении, будто Россию можно отдалить от Китая. На самом деле Пекин имеет значительное влияние на российский политический режим и существенно влияет на его стабильность.

Если Москва попыталась бы пойти на сближение с США вопреки интересам Китая, то Пекин быстро отреагировал бы, использовав многочисленные рычаги влияния. Россия существенно зависит от КНР во многих сферах, поэтому вряд ли может позволить себе самостоятельную геополитическую игру,

– убежден эксперт.

Именно поэтому, считает Саакян, ни Россия, ни Китай пока не заинтересованы в достижении реальных прорывов в переговорах. Даже если Москва формально будет демонстрировать готовность к диалогу, речь будет идти скорее о технических шагах и имитации конструктивности.

Китай, по его оценке, не заинтересован в том, чтобы Трамп укрепил свои позиции накануне встречи с Си Цзиньпинем. Наоборот, для Пекина выгоднее, чтобы американский президент находился в более слабой переговорной позиции.

Более того, именно поддержка Китая позволяет России вести себя жестче. Отсюда и резкие заявления главы российской делегации в Женеве Владимира Мединского и Сергея Лаврова о якобы отсутствии согласованного мирного плана, новых гуманитарных требований и возвращение к старым ультиматумам. Все это выглядит как попытка затянуть или сорвать переговорный процесс, что вызывает раздражение в Соединенных Штатах.

Почему Китай просит Россию затягивать войну: смотрите видео

Когда удастся достичь реальных договоренностей?

Политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов объяснил, что мирный процесс тормозится по нескольким причинам. Прежде всего Россия не демонстрирует намерения прекращать войну или идти на существенные уступки. В то же время важно учитывать позицию еще одного влиятельного игрока – Китая.

По словам эксперта, КНР может получать стратегическую выгоду от затягивания войны. Пока США и европейские страны направляют ресурсы на поддержку Украины, Китай получает дополнительное пространство для реализации собственных геополитических планов, в частности по Тайваню.

Пекин может активизировать свои действия осенью 2026 года – в период выборов в США. Китаю выгодно, чтобы российско-украинская война продолжалась до этого момента,

– предположил Несвитайлов.

Он также отметил, что Россия сейчас существенно зависит от КНР, поэтому сложно представить, чтобы Владимир Путин действовал вопреки интересам Пекина. В то же время Украина заинтересована в завершении войны, однако не ценой капитуляции.

Хотя позиция Киева уже претерпела изменения: речь не идет ни о возвращении к границам 1991 года, ни даже о выходе на линию по состоянию на 24 февраля 2022 года. Вопрос международного трибунала также не является центральным в переговорах. Украина готова рассматривать вариант остановки на текущей линии разграничения и другие компромиссные решения.

К слову, после трехсторонних переговоров между Украиной, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, Россией и США в Женеве был достигнут "реальный прогресс".

Что тормозит переговорный процесс: смотрите видео

Зачем Мединский встречался с украинскими делегатами без Буданова?

После официальной встречи представителей Украины, США и России в Женеве 18 февраля состоялась еще и неформальный разговор между главой российской делегации Владимиром Мединским и руководителем украинской делегации Рустемом Умеровым. К беседе также присоединился Давид Арахамия. Подобные контакты уже случались ранее, в частности в 2025 году во время переговоров в Стамбуле.

Политолог Владимир Фесенко предположил, что стороны могли предварительно обсудить организационные вопросы следующего раунда переговоров – дату и место их проведения.

По словам эксперта, обычно параметры таких встреч определяют Соединенные Штаты, однако на этот раз руководители делегаций могли попытаться согласовать их самостоятельно.

Умеров и Арахамия должны были бы публично объяснить, с какой целью состоялась полуторачасовая неформальная встреча с Мединским,

– считает Фесенко.

Он отметил, что для обсуждения процедурных моментов участие, например, руководителя военной разведки Кирилла Буданова не является обязательным. Однако, по его мнению, стоило бы выяснить, был ли он проинформирован об этом контакте и кто именно выступил его инициатором. Особое внимание Фесенко привлекло присутствие Давида Арахамии.

Арахамия имеет репутацию эффективного, хоть и неформального переговорщика. Когда-то один из народных депутатов охарактеризовал его фразой: "Давид может заговорить любого",

– напомнил политолог.

Кроме процедурных вопросов, собеседники могли коснуться и политической темы. В частности, учитывая то, что Владимир Зеленский поручил своей команде попытаться организовать встречу с Владимиром Путиным в Швейцарии, не исключено, что именно это также обсуждалось в Женеве. Впрочем, подобные инициативы целесообразно координировать с американской стороной.

Кстати, Владимир Зеленский сообщил, что предварительно очередную встречу проведут так же в Женеве. Он отметил важность проведения переговорного процесса именно в Европе.

Последние новости о переговорах в Женеве: что известно