Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала заявил, что за этой позицией стоит прагматический расчет. По его словам, Китаю выгодно затягивание войны, но без полного поражения или победы России.

Китаю выгодна затяжная война

Пекин действует исключительно с позиции собственной выгоды и долгосрочных интересов. Ослабленная Россия, которая все больше зависит от китайского рынка и технологий, для Китая является удобным партнером. В то же время Пекину не нужно ни полное поражение Москвы, ни ее победа.

Китаю выгодна война. Китаю выгодна ослабленная Россия, которая все больше налазит на китайскую информационно-товарную иглу. Китаю нужен слабый вассал,

– заявил Пендзин.

По его словам, Китай заинтересован в том, чтобы Россия оставалась в состоянии истощения. Чем дольше длится война, тем слабее становится российская экономика и тем глубже ее зависимость от Пекина. Именно такая модель обеспечивает Китаю максимальное влияние.

Китай не хочет, чтобы Россия проиграла. Но Китай не хочет, чтобы Россия и выиграла. Китай хочет, чтобы Россия мучилась и воевала,

– подчеркнул он.

Он подчеркнул, что это стратегия медленного усиления собственных позиций через чужую войну. В такой конфигурации Китай получает экономические дивиденды и политические рычаги без прямого участия в конфликте.

Пекин пытается сидеть на двух стульях

Пендзин отметил, что Китай одновременно сохраняет тесные экономические связи с Россией и не хочет портить отношения с Европейским Союзом. ЕС остается огромным рынком для китайских товаров, поэтому Пекин осторожно балансирует между двумя сторонами. В этой логике Украина также рассматривается как часть будущего европейского пространства.

Китай будет пытаться сидеть на двух стульях, потому что это ему финансово выгодно. Китай ничего не делает бесплатно,

– подчеркнул Пендзин.

По его словам, даже предоставление энергетической помощи Украине не является проявлением альтруизма. Китай заинтересован в продолжении торговли и сохранении доступа к украинскому рынку. В то же время он продолжает покупать у России энергоносители со значительными скидками, усиливая собственную экономическую позицию.

Китай будет и дальше затягивать Россию в свои экономические петли, покупая у нее с огромной скидкой энергоносители, и продолжая тесные отношения с Европейским Союзом,

– заметил он.

Он подчеркнул, что такая многовекторность позволяет Пекину минимизировать риски и одновременно наращивать влияние. В этой стратегии нет места быстрым решениям или резким шагам.

Китай играет в долгую игру

Китай мыслит категориями десятилетий и даже веков, а не месяцев или лет. Система управления Китая позволяет реализовывать долгосрочные стратегии без внутренних политических колебаний. Именно поэтому Пекин не спешит и внимательно наблюдает за развитием событий.

Китай никуда не спешит. Имеет чрезвычайно долгосрочные планы и выполняет их очень-очень медленно,

– отметил Пендзин.

По его словам, китайская политическая философия предусматривает достижение целей опосредованно, используя конфликты других государств. В этом контексте война в Украине создает для Пекина возможность расширять экономическое и политическое влияние без прямого вмешательства. Китай стремится усиливать свои позиции в мире, который постепенно становится биполярным.

Китай заинтересован в продолжении этой войны. Поэтому он не будет ничего делать, чтобы эта война закончилась,

– подчеркнул он.

Пекин и в дальнейшем будет балансировать между различными центрами силы, усиливая собственное влияние в Европе, Африке и Латинской Америке. В этой стратегии главное – выиграть время и воспользоваться слабостью других.

Что происходит вокруг мирных переговоров?