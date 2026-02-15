Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что Лаврова не воспринимают серьезно в Соединенных Штатах Америки. Кроме того, он предположил, что Владимира Путина отстранили от переговорного процесса, а всем сейчас руководит Юрий Ушаков.
Как в России продолжается переговорный процесс по войне в Украине?
Валерий Клочок считает, что помощник Путина Ушаков дает указания различным российским чиновникам, чтобы те высказывались о мирных переговорах.
Все в России видели мирный план, все его изучили и соглашаются со всем, кроме двух вопросов. Это ЗАЭС и территории,
– предположил он.
Россия может выдвигать свои требования по этому, но тогда на кону, вероятно, будет соглашение о возобновлении сотрудничества между Россией и США. Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" считает, что оно не будет подписано пока администрация Дональда Трампа не достигнет режима прекращения огня.
Однако Кремль стремится убедить американские власти в том, что восстановление связей это очень выгодно для экономики США. Это может сработать, ведь Трампу такое нравится.
Поэтому то, что сейчас говорит Лавров я не брал бы во внимание, ведь мы прекрасно знаем, что Кирилл Дмитриев получил план из 20 пунктов и отвез его в Кремль. Там его видели,
– добавил он.
Интересно, что помощник Путина Юрий Ушаков ранее заявил, если Владимир Зеленский действительно готов к диалогу с Владимиром Путиным, то может лично приехать в Москву. Он напомнил, что о возможности такой встречи упоминал Дональд Трамп, и подчеркнул, что переговоры на высшем уровне должны быть направлены вроде бы на конкретный результат.
Последние заявления Лаврова о мире: коротко
Аналитики Институт изучения войны заявляют, что Кремль отвергает западные гарантии безопасности для Украины и настаивает на подходах, заложенных в Стамбульском протоколе 2022 года. По словам Сергей Лавров, Москва готова поддержать только те "гарантии", которые предусматривают нейтралитет Украины и существенные ограничения ее оборонных возможностей.
Лавров заявил о якобы готовности Москвы к компромиссам в переговорах с Украиной, но подчеркнул, что ключевые принципы и вопросы "безопасности России" не подлежат уступкам. По его словам, интересы государства, в частности относительно русского языка и церкви, должны быть учтены. В то же время он отметил, что цели российских войск остаются неизменными.
Лавров дал понять, что Москва рассматривает переговоры не как путь к миру, а как инструмент для реализации собственных территориальных претензий, в частности по Донбассу. Он снова вспомнил псевдореферендумы на оккупированных территориях и заявил о намерении довести до конца "возвращение земель".