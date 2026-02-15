Руководитель направления исследований в сфере международной политики, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Владимир Ельченко в эфире 24 Канала выразил скепсис относительно результативности этого процесса. Он объяснил, без чего серьезные договоренности с Россией невозможны.

Серьезных переговоров пока нет

Нынешний процесс трудно назвать полноценными мирными переговорами. Создается скорее впечатление активного диалога, чем происходит реальный поиск политического решения. Публичные заявления о прогрессе не отражают содержания переговоров.

Никаких переговоров серьезных вообще не происходит. Это все можно назвать симуляцией переговоров,

– заявил Ельченко.

Формат встреч больше напоминает демонстрацию процесса, чем достижение конкретных договоренностей. Такой подход позволяет отдельным сторонам отчитываться о якобы движении вперед, не меняя ситуацию на поле боя. Именно поэтому ожидать быстрого прорыва не приходится.

Создается впечатление, что якобы происходят какие-то переговоры, но на самом деле ничего не происходит,

– подчеркнул он.

В то же время он подчеркнул, что украинская сторона вынуждена участвовать в этом процессе, учитывая международный контекст и ожидания партнеров.

Без прекращения огня политических решений не будет

Он отметил, что ключевым условием для любых серьезных договоренностей является прекращение активных боевых действий. Только после этого можно переходить к сложным техническим и политическим вопросам, в частности по разведению войск или возможного международного формата наблюдения. Пока же боевые действия продолжаются, говорить о реальных мирных договоренностях преждевременно.

Нам нужно, по крайней мере, прекращения огня, а тогда уже можно переходить к техническим аспектам, кто будет за кем наблюдать и каким образом будут разводиться войска,

– пояснил Ельченко.

По его словам, история международных миротворческих операций показывает, что без остановки боевых действий невозможно согласовать ни один серьезный механизм контроля.

Он также выразил сомнение, что потенциальная миссия могла бы действовать под мандатом ЕС или НАТО, ведь Россия на это не согласится. В любом случае первым шагом должна быть именно тишина на фронте.

Все остальное, серьезные политические вопросы, я уже не говорю о территориальных, возможно обсуждать только после того, как будет прекращено активное ведение боевых действий,

– подчеркнул он.

Он добавил, что пока не видит предпосылок для быстрого прекращения огня. Именно это, по его убеждению, и сдерживает любой реальный переговорный процесс.

Единственный ощутимый результат – гуманитарные договоренностии

Несмотря на отсутствие политического прорыва определенные результаты все же есть. Речь идет прежде всего об обменах военнопленными, которые стали возможными благодаря контактам между сторонами. В масштабе всей войны это не решает стратегических вопросов, однако имеет реальное значение для конкретных людей.

Единственный результат, который мы имеем от этих переговоров, и это очень важно, – это обмен военнопленными,

– отметил Ельченко.

Именно гуманитарное измерение сегодня является главным практическим итогом переговорного процесса. Поэтому, несмотря на скепсис относительно политической части, Украина вынуждена продолжать участие в таких форматах.

Это возможная мелочь по сравнению с вопросом окончания войны, но это далеко не мелочь для близких этих людей,

– подчеркнул он.

Он добавил, что даже ограниченные гуманитарные результаты оправдывают продолжение контактов. Однако говорить о приближении к миру, по его убеждению, пока рано.

