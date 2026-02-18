Информацию о встрече подтвердила пресс-секретарь Рустема Умерова Диана Давитян в комментарии для 24 Канала.

Что известно о встрече с Мединским?

В Женеве после официального завершения переговоров глава российской переговорной команды Владимир Мединский вернулся в отель. Там состоялась встреча и переговоры с руководителем украинской делегации Рустемом Умеровым и членом делегации Давидом Арахамией.

Как сообщало BBC, по информации пресс-секретаря секретаря СНБО, встреча длилась примерно два часа.

Журналисты утверждают, что ранее Мединский, покидая отель, подтвердил такую встречу с украинской стороной. Однако он воздержался от разглашения деталей и не уточнил, с кем именно общался.

СМИ предполагает, что представители могли обсудить политические вопросы.

Какие результаты переговоров в Женеве?