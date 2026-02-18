Інформацію про зустріч підтвердила прессекретарка Рустема Умєрова Діана Давітян у коментарі для 24 Каналу.

Що відомо про зустріч із Мединським?

У Женеві після офіційного завершення переговорів глава російської переговорної команди Володимир Мединський повернувся до готелю. Там відбулась зустріч і перемовини з керівником української делегації Рустемом Умєровим та членом делегації Давидом Арахамією.

Як повідомляло BBC, за інформацією речниці секретаря РНБО, зустріч тривала приблизно дві години.

Журналісти стверджують, що раніше Мединський, залишаючи готель, підтвердив таку зустріч з українською стороною. Проте він утримався від розголошення деталей та не уточнив, з ким саме спілкувався.

ЗМІ припускає, що представники могли обговорити політичні питання.

Які результати перемовин у Женеві?