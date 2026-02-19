Об этом говорится в материале CNN со ссылкой на осведомленный источник. Так, переговорщикам удалось согласовать ключевые формулировки и объяснения, которые могут стать основой для дальнейших договоренностей.

К теме Зеленский сказал, где пройдет следующий раунд переговоров где пройдет следующий раунд переговоров

Какие подробности договоренностей о прекращении огня?

Хотя политическая часть переговоров оставалась "напряженной", военные консультации добавили участникам осторожного оптимизма. Такую оценку ситуации дал и Владимир Зеленский по итогам встреч.

Переговоры между военными с американской стороны вели министр армии США Дэн Дрисколл и командующий Европейского командования США генерал Алекс Гринкевич.

Одной из главных задач этого трека было достижение общего понимания базовых терминов для дальнейших политических переговоров. Речь идет, частности, о практических параметрах режима прекращения огня и определения того, что будет считаться его нарушением.

По словам источника, в этом направлении удалось продвинуться, однако окончательное одобрение должны предоставить политические руководители. Ожидается, что новую встречу могут назначить в ближайшие недели.

Как оцениваются успехи на политическом треке переговоров?

В то же время, официальные политические оценки переговоров звучали менее оптимистично. В частности Владимир Зеленский заявил, что результаты пока недостаточны.

Со своей стороны, глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал политические консультации как "сложные, но деловые".