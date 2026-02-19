Про це йдеться в матеріалі CNN з посиланням на обізнане джерело. Так, переговорникам вдалося узгодити ключові формулювання та пояснення, що можуть стати основою для подальших домовленостей.

Які подробиці домовленостей про припиння вогню?

Хоча політична частина перемовин залишалася "напруженою", військові консультації додали учасникам обережного оптимізму. Таку оцінку ситуації дав і Володимир Зеленський за підсумками зустрічей.

Переговори між військовими з американського боку вели міністр армії США Ден Дрісколл і командувач Європейського командування США генерал Алекс Ґринкевич.

Одним із головних завдань цього треку було досягнення спільного розуміння базових термінів для подальших політичних переговорів. Йдеться, зокрема, про практичні параметри режиму припинення вогню та визначення того, що вважатиметься його порушенням.

За словами джерела, у цьому напрямі вдалося просунутися, однак остаточне схвалення мають надати політичні керівники. Очікується, що нову зустріч можуть призначити найближчими тижнями.

Як оцінюють успіхи на політичному треку переговорів?

Водночас офіційні політичні оцінки перемовин звучали менш оптимістично. Зокрема Володимир Зеленський заяви, що результати наразі є недостатніми.

Зі свого боку очільник російської делегації Володимир Мединський схарактеризував політичні консультації як "складні, але ділові".

До речі, як повідомляє NYT, під час переговорів у Женеві українська та російська делегації порушили питання створення демілітаризованої зони на Донбасі, яка перебувала б поза контролем будь-якої зі сторін конфлікту. Орім того, обговорюється ідея запровадження в межах цієї території спеціального режиму вільної торгівлі.