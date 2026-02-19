Об этом в интервью для Пирса Моргана рассказал Владимир Зеленский.
Где планируют новый раунд переговоров?
Президент сообщил, что по имеющейся информации, очередную встречу проведут так же в Женеве. Он уточнил, что все детали будут обсуждаться с украинской делегацией.
К тому же, глава государства подчеркнул важность переговоров на территории Европы.
Думаю, хороший момент в том, что встреча состоялась в Швейцарии. Это очень важно. Я всегда говорю об этом с уважением к Ближнему Востоку и другим странам, но считаю, что если война в Европе, то и место нужно искать здесь,
– отметил президент.
Отметим, что по итогам двух дней Женевских встреч удалось согласовать позиции практически по всем принципиальным вопросам. По словам Зеленского, договоренности продвинулись, в частности, в вопросах военного аспекта.
Какие заявления звучали относительно переговоров в Женеве?
Определенного прогресса удалось достичь и по мнению американской стороны. Так, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что стороны договорились проинформировать своих лидеров о результатах встречи в Женеве и продолжить диалог для заключения мирного соглашения.
Со своей стороны глава российского делегации Владимир Мединский назвал переговоры сложными, но деловыми. Он, кстати, анонсировал новую встречу, которая состоится уже в ближайшее время.
Как сообщает NYT, во время переговоров в Женеве представители Украины и России обсуждали возможность создания демилитаризованной зоны на Донбассе, которая не будет находиться под контролем ни одной из сторон. Также рассматривается идея введения в пределах этой территории режима свободной торговли.