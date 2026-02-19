Об этом в эфире 24 Канала отметил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, подчеркнув, что сейчас необходима решимость Соединенных Штатов, за ними наблюдает вся Европа.

Многие европейские лидеры смотрят на позицию Вашингтона. По словам военнослужащего, пока США не начали арестовывать танкеры российского теневого флота, подобных действий со стороны европейских стран не наблюдалось. Они проснулись только после активности американцев в этом направлении.

"В 20-м пакете санкций рассматривается вариант введения более жестких ограничений по блокированию судоходства для российских танкеров в Балтийском море. Это вызвало серьезную реакцию в России, потому что советник Путина, Патрушев, дал интервью, сказав, что Россия угрожает даже военным ответом. Он говорит, что это заблокирует морское грузовое судоходство для России", – рассказал Мусиенко.

Это приведет к колоссальным денежным потерям. По словам военнослужащего то, что сегодня делает Украина для ослабления России должно подкрепляться совместными действиями ее союзников. Ведь страна-агрессор воюет против нашего государства не одна, у нее есть партнеры, которые ей помогают (Северная Корея, Иран, Китай).

Мы не можем самостоятельно противостоять долго, еще и сами истощить ее. Для этого нужна более активная вовлеченность других стран. Вопрос в том, достучимся ли мы до сердец американских партнеров в первую очередь,

– подчеркнул Мусиенко.

К сведению! Николай Патрушев, помощник российского диктатора, пригрозил Европе, отметив, что Россия может пойти на определенные шаги против европейского судоходства, если та будет арестовывать ее танкеры. Он заявил, что россияне привлекут свой ВМФ, чтобы не допустить конфискации своих судов.

Украина показала США свою субъектность

Подытоживая, Александр Мусиенко отметил, что Украине за первый год президентства Трампа уже удалось донести Белому дому о том, что без участия нашего государства решения по ней не будут приниматься; продемонстрировать, что она даже несмотря на то, что США на 99% уменьшили военную помощь в 2025 году, способна держаться. Наше государство нашло выход и покупает американское оружие за европейские средства.

В этих условиях мы смогли устоять на фронте, можем противодействовать российскому энергетическому террору, еще и наносить удары по территории России. Для американцев теперь понятно, что просто поставить Украину перед фактом не получится,

– подчеркнул Мусиенко.

Однако тотальный перелом ситуации, со слов военнослужащего, когда США скажут, что будут давить на Кремль всеми методами, которыми способны, еще не состоялся. Вашингтон перекладывает многие аспекты на Европу, которая сегодня, по мнению Мусиенко, неоднородна. Определенные страны готовы поддерживать Украину, другие – нет, блокируют принятие нового санкционного пакета в отношении России, о котором планируется объявить до 24 февраля.

Что известно о новом пакете санкций ЕС?