Про це в етері 24 Каналу зазначив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, підкресливши, що нині необхідна рішучість Сполучених Штатів, за ними спостерігає вся Європа.

ЄС намагатиметься блокувати російські судна

Багато європейських лідерів дивляться на позицію Вашингтону. Зі слів військовослужбовця, поки США не почали арештовувати танкери російського тіньового флоту, подібних дій з боку європейських країн не спостерігалось. Вони прокинулися лише після активності американців у цьому напрямку.

"У 20-му пакеті санкцій розглядається варіант запровадження жорсткіших обмежень щодо блокування судноплавства для російських танкерів у Балтійському морі. Це викликало серйозну реакцію в Росії, бо радник Путіна, Патрушев, дав інтерв'ю, сказавши, що Росія погрожує навіть військовою відповіддю. Він каже, що це заблокує морське вантажне судноплавство для Росії", – розповів Мусієнко.

Це призведе до колосальних грошових втрат. Зі слів військовослужбовця те, що сьогодні робить Україна задля ослаблення Росії має підкріплюватися спільними діями її союзників. Адже країна-агресорка воює проти нашої держави не одна, в неї є партнери, які їй допомагають (Північна Корея, Іран, Китай).

Ми не можемо самостійно протистояти довго, ще й самі виснажити її. Для цього потрібна активніша залученість інших країн. Питання у тому, чи ми достукаємося до сердець американських партнерів у першу чергу,

– підкреслив Мусієнко.

До відома! Микола Патрушев, помічник російського диктатора, пригрозив Європі, наголосивши, що Росія може піти на певні кроки проти європейського судноплавства, якщо та арештовуватиме її танкери. Він заявив, що росіяни залучать свій ВМФ, аби не допустити конфіскації своїх суден.

Україна показала США свою суб'єктність

Підсумовуючи, Олександр Мусієнко зазначив, що Україні за перший рік президентства Трампа вже вдалося донести Білому дому про те, що без участі нашої держави рішення щодо неї не ухвалюватимуться; продемонструвати, що вона навіть попри те, що США на 99% зменшили військову допомогу у 2025 році, здатна триматися. Наша держава знайшла вихід і купує американську зброю за європейські кошти.

В цих умовах ми змогли встояти на фронті, можемо протидіяти російському енергетичному терору, ще й завдавати ударів по території Росії. Для американців тепер зрозуміло, що просто поставити Україну перед фактом не вийде,

– підкреслив Мусієнко.

Однак тотальний перелам ситуації, зі слів військовослужбовця, коли США скажуть, що будуть тиснути на Кремль всіма методами, якими здатні, ще не відбувся. Вашингтон перекладає багато аспектів на Європу, яка сьогодні, на думку Мусієнка, неоднорідна. Певні країни готові підтримувати Україну, інші – ні, блокують ухвалення нового санкційного пакета щодо Росії, про який планується оголосити до 24 лютого.

Що відомо про новий пакет санкцій ЄС?