Чим економіці Росії загрожують нові санкції ЄС?

20-й пакет санкцій ЄС спрямований насамперед на удар по можливостях Росії експортувати нафту. Нових обмежень зазнають також сфера металургії, яка є другою за рівнем доходів до бюджету країни. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Іван Ус.

У представленому президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн новому пакеті санкцій передбачені обмеження для енергетики, торгівлі та фінансових послуг Росії. Аби скоротити доходи її бюджету, ЄС впровадить повну заборону на морські перевезення російської сирої нафти.

Санкційний список розширять ще на 43 судна тіньового флоту (до 640 загалом), а також ускладнять придбання танкерів та їхнє техобслуговування. Під нові заборони потраплять також криголами для перевезення скрапленого природного газу.

Зауважте! Бюджет Росії відчув новий удар, адже нафтогазові доходи країни у січні 2026 року скоротилися вдвічі – до 5,1 мільярда доларів.

Під нові заборони ЄС потрапить імпорт металів, хімікатів та критично важливих мінералів на суму понад 570 мільйонів євро.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Стосовно імпорту металів, нагадую, що після нафтогазової друга російська галузь – це металургія. І ось тут виходить, що друга галузь Росії зіткнеться зі ще більшими проблемами, а там і так їх достатньо. Тобто, фактично, у Росії може так статися, що не лишиться жодної галузі, яка дає прибуток. Нафтогазова галузь також останнім часом не дуже пробуткова.

Як повідомляв Reuters, до переліку обмежень ЄС можуть додати порти Кулеві в Грузії та Карімун в Індонезії, які обслуговують судна з російською нафтою. Йдеться про заборону компаніям та фізичним особам з Європи здійснювати операції з будь-яким із цих портів.

За словами економіста Івана Уса, якщо цей пункт увійде до фінального переліку 20-го пакету, Росії стане складніше використовувати інші країни для оминання санкцій та транзиту вантажів до інших держав.

Розташована поруч з Росією, Грузія дозволяє спрямовувати вантажі до себе, а з неї вони йдуть вже без зазначення Росії. Насамперед, це дуже важливо буде з точки зору спроб Росії продавати крадене в Україні зерно й інші товари з непідконтрольної території,

– зазначає економіст.

Додамо, що нові представники російських еліт можуть потрапити під санкційний тиск, зокрема військові, бізнесмени, діячі культури й спорту. За даними розслідувального проєкту "Система", йдеться про 30 людей, серед яких:

репер Тіматі (Тимур Юнусов), якому ЄС закидає поширення російської пропаганди;

директор Ермітажу Михайло Піотровський;

колишній сенатор та мільярдер із будівельної галузі Андрій Молчанов та інші.

"Їм буде складніше нормально жити в Європі. А ми розуміємо, що б там Росія не казала, російська еліта євроорієнтована. Вона не орієнтується на інші континенти, хіба, можливо, США. Зазвичай це Європа, і відпочивати люблять там. Тому ці обмеження дуже сильно вдарять і вчергове підштовхують російську еліту до того, щоб розв'язувати кардинально ту ситуацію, у яку їхнє керівництво їх загнало",

– говорить Іван Ус.

Остаточне ухвалення 20-го санкційного пакету заплановане на четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії до України, повідомила "Європейська правда".

Які ще санкції анонсували у новому пакеті?