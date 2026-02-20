Наступний раунд переговорів може стати результативним, зокрема щодо гуманітарних питань та обміну військовополонених. Про це Володимир Зеленський написав у телеграмі.

Що сказав глава держави про роль США?

За словами Зеленського, Україна підтримує конструктивні зусилля Сполучених Штатів у переговорах і вносить у них лише конструктив. Президент підкреслив, що реальні шанси завершити війну достойно залишаються та значною мірою залежать від здатності світу тиснути на агресора.

Всі три сторони визнали, що моніторингом припинення вогню будуть займатися передусім американці. Вони будуть головними в цьому напрямку,

– зазначив Зеленський.

Глава держави також додав, що наступний раунд переговорів планується вже у лютому, і Україна сподівається на його результативність. Володимир Зеленський зазначив, що українська сторона готова до лідерського формату зустрічі, який може стати вирішальним для прогресу, зокрема у гуманітарних питаннях та обмінах військовополонених.

