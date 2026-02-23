Больше года Евгений Гомзяков считался пропавшим без вести. Только на этой неделе ДНК-экспертиза подтвердила его гибель. Об этом сообщает Сокальский городской совет.

Что известно о погибшем Евгении Гомзякове?

Евгений Гомзяков родился в 1982 году в Казахстане. Когда ему исполнилось 2 года, они вместе с мамой переехали в Украину. Семья жила в поселке Жвирка. Здесь Евгений закончил местную школу.

В 2017 – 2020 годах он учился в Сокальском профессиональном лицее по специальности "газосварщик". Впоследствии работал на фирме "Галнафтохим".

Евгений – единственный сын у своей матери. Собственной семьи он создать не успел.

Последние пять лет мужчина проживал в Днепре, откуда был мобилизован 21 июля 2024 года в ряды ВСУ.

Гомзяков служил пулеметчиком и имел позывной "Малик".

Герой погиб 16 октября 2024 года в районе населенного пункта Цукурино Донецкой области.

