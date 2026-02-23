Більше ніж рік Євгеній Гомзяков вважався зниклим безвісти. Лише цього тижня ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Про це повідомляє Сокальська міська рада.

Дивіться також Лише рік, як повернувся з полону: у Моршині раптово помер захисник Микола Комаров

Що відомо загиблого Євгенія Гомзякова?

Євгеній Гомзяков народився у 1982 році у Казахстані. Коли йому виповнилось 2 роки, вони разом з мамою переїхали в Україну. Родина мешкала у селищі Жвирка. Тут Євгеній закінчиі місцеву школу.

У 2017 – 2020 роках він навчався у Сокальському професійному ліцеї за спеціальністю "газозварювальник". Згодом працював на фірмі "Галнафтохім".

Євгеній – єдиний син у своєї матері. Власної сім'ї він створити не встиг.

Останні п'ять років чоловік проживав у Дніпрі, звідки був мобілізований 21 липня 2024 року до лав ЗСУ.

Гомзяков служив кулеметником і мав позивний "Малік".

Герой загинув 16 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Цукурине Донецької області.

Що відомо про останні втрати України у війні?