Про це повідомили у Новокалинівській міській раді.

Дивіться також "Непрості долі": на фронті загинули захисниці "Лайза" та "Кара", їм було 19 і 29 років

Що відомо про загиблих пілотів?

Під час падіння Мі-24 загинув увесь екіпаж:

Олександр Шемет,

Ярослав Сачик,

Дмитро Попадюк,

Ігор Тоганчин.

Нагадаємо, що тоді пілоти відбивали російську атаку.

55-річний Герой України Олександр Шемет був уродженцем Чернігівщини.

Брав участь в АТО та ООС, а початком повномасштабного вторгнення Росії – в обороні Києва та на Донецькому, Луганському та Південно-Слобожанському напрямках.

Він був командиром екіпажу та учасником останнього авіапрориву на "Азовсталь".

Штурману-льотчику Ярославу Сачику було 25 років. Він народився на Волині. Був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Дмитро Попадюк обіймав посаду бортового авіаційного техніка вертолітної ланки вертолітної ескадрильї. Був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Йому назавжди 28 років.

Ігор Тоганчин служив старшим повітряним стрільцем вертолітної ланки вертолітної ескадрильї. Йому було 56 років.

З усіма попрощалися на Львівщині 18 лютого, окрім Ярослава Сачика, якого поховають 19 лютого у Луцьку.

Дякуємо Вам за справжніх патріотів! Герої не вмирають! Пам'ятаймо про наших Героїв та їхній подвиг, адже вони йшли на боротьбу заради нас. А наше завдання зробити Україну такою, якою вони хотіли її бачити, щоб ми мали можливість у своїй країні вшановувати наших Героїв і молитися своєю мовою. Наша відповідальність у тому, щоб пам'ятати про захисників, які полягли на полі бою та гідно їх вшановувати,

– написали у міській раді.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним і близьким загиблих пілотів. Вічна пам'ять!

Останні втрати