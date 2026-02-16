Життя бійців обірвав ворожий артилерійський обстріл. Про це повідомляє поліція Чернівецької області.

Дивіться також Їх безжально вбила Росія: поховали ветерана Григорія Шикулу та його дітей, загиблих у Богодухові

Що відомо про загибель поліцейських?

14 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання на Донеччині загинули троє працівників поліції Чернівецької області. Їхні життя забрав ворожий артилерійський обстріл.

Серед полеглих – старший сержант поліції Володимир Войцеховський, капрал поліції Михайло Гешко та капрал поліції Анатолій Юрчак. Усі вони служили у стрілецькому батальйоні поліції особливого призначення ГУНП у Чернівецькій області та виконували бойові завдання на передовій.

Володимир Войцеховський народився у селищі Глибока, службу в поліції розпочав у 2017 році. Його колеги згадують як відповідального та відданого присязі правоохоронця.

Михайло Гешко родом із села Суховерхів. Побратими характеризують його як мужнього та надійного поліцейського, який завжди був готовий стати на захист людей.

Анатолій Юрчак народився у селі Братанівка. Він вирізнявся витримкою, рішучістю та відданістю службі, був прикладом сили духу для колег.

Поліцейські мужньо тримали оборону та до останнього виконували поставлені завдання, прикриваючи один одного на позиціях.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Світла пам'ять!

Останні втрати на фронті