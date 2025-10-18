Про сумну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на Новояворівську міську раду.

Що відомо про полеглого Сергія Павука?

Сергій Павук народився 24 вересня 1998 року у Новояворівську на Львівщині. Навчався у місцевій школі, а вищу освіту здобув в Українській академії друкарства. Певний час працював у Львові на підприємстві "Експрес Медіа", згодом – водієм у Центрі надання адміністративних послуг рідного міста.

З початком повномасштабного вторгнення захисник вступив до добровольчого формування Новояворівської громади. Як повідомили у міськраді, воїна відзначали за відвагу та відданість.

У червні 2024 року він підписав контракт і став військовим 12-ї бригади Нацгвардії України "Азов".

Сергій дуже любив спорт, захоплювався футболом і, звичайно, військовою справою. Мріяв створити власну сім'ю після закінчення війни. Проте, не судилося,

– написали в Новояворівській міськраді.

Старший солдат з позивним "Павук" загинув 29 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. У воїна залишилися батьки Марія та Степан, брат Віталій з дружиною та дві племінниці.

Поховали полеглого воїна 16 жовтня на місцевому цвинтарі Новояворівська.

