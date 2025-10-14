Його життя трагічно обірвалося 4 жовтня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на броварського міського голову Ігоря Сапожка.

Що відомо про Андрія Шумара?

Андрій Шумар був старшим сержантом та начальником радіолокаційної станції радіолокаційного взводу батареї артилерійської розвідки.

Загинув 4 жовтня 2025 року в бою за Україну, її свободу та незалежність, поблизу населеного пункту Веселе Синельниківського району Дніпропетровської області. Щирі співчуття рідним та близьким Андрія Георгійовича,

– написав Сапожко.

24 Канал висловлює щирі співчуття родині та близьким полеглого захисника Андрія Шумара. Вічна пам'ять!

Церемонія прощання з українським захисником відбулася в неділю, 12 жовтня на Майдані Свободи у Броварах. Поховали воїна на Алеї слави.

