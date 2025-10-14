Його життя трагічно обірвалося 4 жовтня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на броварського міського голову Ігоря Сапожка.
Дивіться також Не встиг створити своєї сім'ї: на війні загинув нацгвардієць зі Львівщини Богдан Пахольчишин
Що відомо про Андрія Шумара?
Андрій Шумар був старшим сержантом та начальником радіолокаційної станції радіолокаційного взводу батареї артилерійської розвідки.
Загинув 4 жовтня 2025 року в бою за Україну, її свободу та незалежність, поблизу населеного пункту Веселе Синельниківського району Дніпропетровської області. Щирі співчуття рідним та близьким Андрія Георгійовича,
– написав Сапожко.
24 Канал висловлює щирі співчуття родині та близьким полеглого захисника Андрія Шумара. Вічна пам'ять!
Церемонія прощання з українським захисником відбулася в неділю, 12 жовтня на Майдані Свободи у Броварах. Поховали воїна на Алеї слави.
Хто ще загинув внаслідок війни з Росією?
Раніше на фронті загинув 30-річний сержант поліції Андрій Мацях. Поблизу Костянтинівки боєць прямував до стабілізаційного пункту, щоб надати допомогу пораненим. Однак потрапив під ворожий обстріл. На жаль, отримані поранення виявилися несумісними з життям. У бійця залишилася дружина та 4-річний син.
На Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання також поліг Іван Михайлишин, колишній начальник Галицької поліції. Він служив командиром екіпажу безпілотних авіаційних комплексів у 102 окремій бригаді Сил територіальної оборони та стояв на захисті України з березня 2022 року.
Окрім цього, в районі населеного пункту Невське Сватівського району Луганської області загинув Володимир Щербань. У чоловіка залишилася дружина, син, донька, сестри та брат.