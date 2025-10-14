Его жизнь трагически оборвалась 4 октября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на броварского городского голову Игоря Сапожко.

Смотрите также Не успел создать свою семью: на войне погиб нацгвардеец со Львовщины Богдан Пахольчишин

Что известно об Андрее Шумаре?

Андрей Шумар был старшим сержантом и начальником радиолокационной станции радиолокационного взвода батареи артиллерийской разведки.

Погиб 4 октября 2025 года в бою за Украину, ее свободу и независимость, вблизи населенного пункта Веселое Синельниковского района Днепропетровской области. Искренние соболезнования родным и близким Андрея Георгиевича,

– написал Сапожко.

24 Канал выражает искренние соболезнования семье и близким павшего защитника Андрея Шумара. Вечная память!

Церемония прощания с украинским защитником состоялась в воскресенье, 12 октября на Майдане Свободы в Броварах. Похоронили воина на Аллее славы.

Кто еще погиб в результате войны с Россией?