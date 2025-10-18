О печальной вести сообщает 24 Канал со ссылкой на Новояворовский городской совет.
Что известно о павшем Сергее Пауке?
Сергей Паук родился 24 сентября 1998 года в Новояворовске на Львовщине. Учился в местной школе, а высшее образование получил в Украинской академии книгопечатания. Некоторое время работал во Львове на предприятии "Экспресс Медиа", впоследствии – водителем в Центре предоставления административных услуг родного города.
С началом полномасштабного вторжения защитник вступил в добровольческое формирование Новояворовской общины. Как сообщили в горсовете, воина отмечали за отвагу и преданность.
В июне 2024 года он подписал контракт и стал военным 12-й бригады Нацгвардии Украины "Азов".
Сергей очень любил спорт, увлекался футболом и, конечно, военным делом. Мечтал создать собственную семью после окончания войны. Однако, не суждено было,
– написали в Новояворовском горсовете.
Старший солдат с позывным "Паук" погиб 29 сентября 2025 года во время выполнения боевого задания на Донецком направлении. У воина остались родители Мария и Степан, брат Виталий с женой и две племянницы.
Похоронили павшего воина 16 октября на местном кладбище Новояворовска.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Паука. Вечная память Герою!
