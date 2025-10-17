Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Фастовский городской совет.

Читайте также До последнего стоял за Украину: на войне погиб защитник Евгений Поветкин

Павел Гацюк погиб во время боевого задания

Военный Павел Гацюк возвращается домой на щите.

Воин родился 24 апреля 1985 года в Фастове Киевской области. Он учился в Фастовской общеобразовательной школе №7, а впоследствии работал бригадиром в ООО "Компания "Юнивест маркетинг". Позже на пути мужчины также была работа печатником уже за пределами родного Фастова.

14 октября 2006 Павел Гацюк женился на любимой Наталье, у них также родилось двое детей – Андрей и Софийка.

После начала полномасштабного вторжения врага мужчина добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Военный имел звание младшего сержанта, был главным сержантом-командиром стрелкового отделения стрелкового взвода 24 стрелковой роты 8 батальона ТрО и имел позывной "Ганс".

Павел Гацюк был надежным другом, любящим мужем и заботливым папой,

– рассказали в Фастовском городском совете.

12 октября 2025 года защитник погиб во время выполнения боевого задания на Черниговщине.

"В скорби остались жена Наталья, дети Андрей и София, отец Валентин, теща Людмила, сестры Мария и Ольга и вся большая семья", – добавили в горсовете.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Павла Гацюка. Вечная память!

Они отдали жизнь за Украину