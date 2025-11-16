Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію на її особистій сторінці в Instagram та дніпровський ліцей № 7, у якому вона колись навчалася. У військо вона потрапила у березні 2025 року.
Дивіться також "Якби не дитина – я б пішла у військо": спогади дружини та побратимів про загиблого воїна Юхименка
Що відомо про "Пандору"?
За 10 днів до свого 25-річчя, як повідомляла сама бойова медикиня, вона отримала важкі поранення, зокрема, ніг, коли рятувала побратимів з-під російського обстрілу. Автомобіль, у якому її мали вивезти, було уражено.
Чуємо гул "пташки" за пару секунд "до" розумію – на нас. Роблю два-три кроки у бік і падаю. Дзвін, тепло на правій нозі й обличчі… Як результат – ушкодження обох ніг, осколок у грудній клітці, контузія, судоми й кошмари уві сні й наяву,
– розповідала вона.
Унаслідок поранень Анастасія була прикута до крісла колісного, але вона мріяла повернутися до війська, навіть не на бойову посалу. Утім, на жаль, у вівторок, 11 листопада, життя української захисниці обірвалося.
У ліцеї, у якому колись здобувала освіту Анастасія, розповіли, що ще у шкільні роки дівчина була лідером. Вона була президентом шкільного самоврядування та ініціатором усіх позакласних заходів.
Її енергія, оптимізм і активна життєва позиція назавжди залишаться в нашій пам'яті. Розділяємо невимовний біль родини, друзів та побратимів. Слова безсилі перед цим горем, але ми пам'ятатимемо її подвиг вічно,
– написали там.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині Анастасії. Вічна пам'ять і шана захисниці!
Кого ще втратила Україна?
Нещодавно стало відомо, що на передовій загинув захисник зі Львівської області Андрій Ковальчик. Він став на захист Батьківщини у перші дні російського вторгнення й до останнього обороняв Україну.
Раніше під час виконання бойового завдання на передовій загинув 23-річний уродженець Слов'янська Андрій Сіробаба. Він мріяв жити мирне життя й планував одружитися з коханою, але цьому не судилося бути.