Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха.

Дивіться також Життя несподівано обірвалося під час захисту України: на війні загинув військовий із Полтавщини

Що відомо про Андрія Сіробабу?

Андрій служив у складі Третьої окремої штурмової бригади в Греківці Луганській області. Попри свій вік він вирішив йти воювати. Доля послала йому випробування під час війни, адже разом з родиною у 2022 році він був змушений евакуюватися на Полтавщину. Прихисток знайшов у Миргороді, а в Полтаві зустрів своє кохання Анастасію. Пара вже придбала обручки, адже найближчим часом планувала побратися.

Андрій Сіробаба народився 13 жовтня 2002 року в Слов’янську. Навчався у загальноосвітній школі № 18, а після неї втупив у Донецьке вище училище олімпійського резерву імені Сергія Бубки. Хлопець був професійним спортсменом – став кандидатом у майстри спорту України з дзюдо та отримував нагороди на змаганнях різних рівнів.

Далі чоловік вирішив пов'язати своє життя з навчанням дітей та здобував освіту в Донбаському державному педагогічному університеті. У грудні Андрій Сіробаба мав отримати диплом магістра.

Цьогоріч у червні Андрій Сіробаба добровільно долучився до війська та захищав Україну. Він боронив гарячі точки, на одній з яких – біля Греківки – 29 жовтня загинув зі своїм побратимом через скид боєприпасу з ворожого дрона. А за дві доби до цього воїн отримав поранення, однак попри це він не відмовився від подальшої служби.

В Андрія Сіробаби вдома залишилися батьки, двоє сестер, двоє братів та кохана Анастасія, яка, як і він, народилася на Донеччині. Закохана пара мала одружитися, однак війна зруйнувала плани молодих людей.

Андрія Сіробабу з почестями поховали в Полтаві на Меморіалі пам’яті.

24 Канал висловлює щирі співчуття родині Андрія Сіробаби з приводу загибелі Героя. Честь, шана та вічна пам'ять воїну!

Україна втрачає захисників на війні