Про це повідомила спільнота "Літературного SLAM", передає 24 Канал.

Що відомо про загибель Сергія Науменка?

Харківський художник і поет Сергій Науменко, який останні роки служив у лавах Збройних сил України, загинув на фронті.

Сьогодні стало відомо, що пішов з життя наш друг і справжня легенда слему – Сергій Науменко. В це досі не віриться, здається ніби це просто чергова артистична витівка від нього, перфоманс, мистецький акт. Ще пару хвилин і з‘явиться повідомлення, що з ним все добре. Що ось він запланує відеочат в чаті слему, скине свій твір, напише про зустріч,

– йдеться у дописі.

Науменко вступив до ЗСУ у 2023 році. Брав участь у контрнаступі на запорізькому напрямку. Був поранений.

Прощання з військовим відбудеться 15 листопада о 13:00 в селі Довгий Войнилів на Львівщині.

Яких ще людей Україна нещодавно втратила на війні?