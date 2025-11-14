Про це повідомила спільнота "Літературного SLAM", передає 24 Канал.
Що відомо про загибель Сергія Науменка?
Харківський художник і поет Сергій Науменко, який останні роки служив у лавах Збройних сил України, загинув на фронті.
Сьогодні стало відомо, що пішов з життя наш друг і справжня легенда слему – Сергій Науменко. В це досі не віриться, здається ніби це просто чергова артистична витівка від нього, перфоманс, мистецький акт. Ще пару хвилин і з‘явиться повідомлення, що з ним все добре. Що ось він запланує відеочат в чаті слему, скине свій твір, напише про зустріч,
– йдеться у дописі.
Науменко вступив до ЗСУ у 2023 році. Брав участь у контрнаступі на запорізькому напрямку. Був поранений.
Прощання з військовим відбудеться 15 листопада о 13:00 в селі Довгий Войнилів на Львівщині.
Яких ще людей Україна нещодавно втратила на війні?
12 листопада на Донеччині під час мінометного обстрілу загинув Дмитро Палій, 26-річний поліцейський з Житомирщини. Він служив у батальйоні поліції особливого призначення та був старшим сержантом поліції.
Український дзюдоїст Андрій Сіробаба загинув 29 жовтня 2025 року під час бойового завдання біля села Греківка Луганської області. Сіробаба був учнем відділення дзюдо та мав звання кандидата у майстри спорту України.