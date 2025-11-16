Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию на ее личной странице в Instagram и днепровский лицей № 7, в котором она когда-то училась. В армию она попала в марте 2025 года.

Что известно о "Пандоре"?

За 10 дней до своего 25-летия, как сообщала сама боевая медик, она получила тяжелые ранения, в частности, ног, когда спасала собратьев из-под российского обстрела. Автомобиль, в котором ее должны были вывезти, был поражен.

Слышим гул "птички" за пару секунд "до" понимаю – на нас. Делаю два-три шага в сторону и падаю. Звон, тепло на правой ноге и лице... Как результат – повреждения обеих ног, осколок в грудной клетке, контузия, судороги и кошмары во сне и наяву,

– рассказывала она.

В результате ранений Анастасия была прикована к креслу колесного, но она мечтала вернуться в армию, даже не на боевую должность. Впрочем, к сожалению, во вторник, 11 ноября, жизнь украинской защитницы оборвалась.

В лицее, в котором когда-то получала образование Анастасия, рассказали, что еще в школьные годы девушка была лидером. Она была президентом школьного самоуправления и инициатором всех внеклассных мероприятий.

Ее энергия, оптимизм и активная жизненная позиция навсегда останутся в нашей памяти. Разделяем невыразимую боль семьи, друзей и собратьев. Слова бессильны перед этим горем, но мы будем помнить ее подвиг вечно,

– написали там.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье Анастасии. Вечная память и уважение защитнице!

