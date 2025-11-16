Еще в августе Андрей Ковальчик пропал без вести в Донецкой области, но у родных была надежда, что он вернется. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Городоцкий городской совет.

Смотрите также Россияне могли расстрелять двух украинских военнослужащих: оккупантов ликвидировали

Что известно об Андрее Ковальчике?

Ковальчик Андрей Тарасович – уроженец Мшаны, родился 9 апреля 1993 года. В армию мужчина присоединился по собственной воле сразу же. когда оккупанты напали на украинскую землю. Сначала Герой защищал Украину в составе 12 отдельной бригады армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко.

Андрей не рассказывал родным о боевых задачах, однако при его жизни они так и не узнали, что он имел более 400 боевых вылетов, в частности на Азовсталь.

В дальнейшем Андрей Ковальчик воевал в составе 150 отдельной механизированной бригады. Там во время выполнения боевого задания он пропал без вести. Три месяца родные провели в ожидании, однако поступила страшная весть о том, что Андрей погиб.

Выражаем искренние соболезнования близким воина: маме, папе, сестре с семьей, бабушкам. Племянникам, крестникам, которые очень любят своего Героя за легкий веселый нрав, за отвагу и стремятся во всем подражать Андрею. – написали земляки Андрея Ковальчика.

24 Канал выражает искренние соболезнования семье Героя Андрея Ковальчика. Вечная память и уважение воину!

Украина теряет своих героев