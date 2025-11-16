Ще в серпні Андрій Ковальчик зник безвісти на Донеччині, але в рідних була надія, що він повернеться. Про це пише 24 Канал з посиланням на Городоцьку міську раду.
Дивіться також Росіяни могли розстріляти двох українських військовослужбовців: окупантів ліквідували
Що відомо про Андрія Ковальчика?
Ковальчик Андрій Тарасович – уродженець Мшани, народився 9 квітня 1993 року. До війська чоловік долучився за власною волею одразу ж. коли окупанти напали на українську землю. Спочатку Герой захищав Україну у складі 12 окремої бригади армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка.
Андрій не розповідав рідним про бойові завдання, однак за його життя вони так і не дізналися, що він мав понад 400 бойових вильотів, зокрема на Азовсталь.
Надалі Андрій Ковальчик воював у складі 150 окремої механізованої бригади. Там під час виконання бойового завдання він зник безвісти. Три місяці рідні провели в очікуванні, однак надійшла страшна звістка про те, що Андрій загинув.
Висловлюємо щирі співчуття близьким воїна: мамі, татові, сестрі з сімʼєю, бабусям. Племінникам, хрещеникам, які дуже люблять свого Героя за легку веселу вдачу, за відвагу та прагнуть у всьому наслідувати Андрія,
– написали земляки Андрія Ковальчика.
24 Канал висловлює щирі співчуття родині Героя Андрія Ковальчика. Вічна пам'ять і шана воїну!
Україна втрачає своїх героїв
Наприкінці жовтня на війні загинув воїн родом з Донеччини Андрій Сіробаба. Він поїхав з рідного міста на Полтавщину, де зустрів своє кохання. Але війна зруйнувала плани молодої родини. Андрій вирішив піти на фронт, де з честю виконав свій обов'язок перед Батьківщиною.
Виконуючи бойове завдання загинув харківський художник і поет Сергій Науменко. Він долучився до війська у 2023 році. Спільнота запам'ятала Сергія як талановитого й легендарного артиста.