Ще в серпні Андрій Ковальчик зник безвісти на Донеччині, але в рідних була надія, що він повернеться. Про це пише 24 Канал з посиланням на Городоцьку міську раду.

Що відомо про Андрія Ковальчика?

Ковальчик Андрій Тарасович – уродженець Мшани, народився 9 квітня 1993 року. До війська чоловік долучився за власною волею одразу ж. коли окупанти напали на українську землю. Спочатку Герой захищав Україну у складі 12 окремої бригади армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка.

Андрій не розповідав рідним про бойові завдання, однак за його життя вони так і не дізналися, що він мав понад 400 бойових вильотів, зокрема на Азовсталь.

Надалі Андрій Ковальчик воював у складі 150 окремої механізованої бригади. Там під час виконання бойового завдання він зник безвісти. Три місяці рідні провели в очікуванні, однак надійшла страшна звістка про те, що Андрій загинув.

Висловлюємо щирі співчуття близьким воїна: мамі, татові, сестрі з сімʼєю, бабусям. Племінникам, хрещеникам, які дуже люблять свого Героя за легку веселу вдачу, за відвагу та прагнуть у всьому наслідувати Андрія,

– написали земляки Андрія Ковальчика.

24 Канал висловлює щирі співчуття родині Героя Андрія Ковальчика. Вічна пам'ять і шана воїну!

Україна втрачає своїх героїв