Имя старшего солдата Сергея Юхименко вы вряд ли слышали в СМИ. Его лицо не украшало обложки журналов, он не давал интервью и не вел соцсети. Но ежедневно и ежеминутно на протяжении многих лет делал гораздо больше – достойно и жертвенно нес свою службу, отдав ей всего себя.

О том, как ему удавалось спасать наши экипажи от вражеских дронов, вытаскивать собратьев из окруженных позиций и ехать туда, куда никто не соглашался, – можно рассказать много. Но больше всего жена военного Анна говорит о его невероятном оптимизме, заботу о ней и троих детей, мужскую честь и патриотизм.

В рамках проекта "Жизнь после потери" она рассказала 24 Каналу о службе мужа, обороне Угледара, из которого он чудом вернулся, и о ночи, которая навсегда все изменила. Наша сегодняшняя история о человеке, который жил обычной жизнью, но в страшных обстоятельствах смог делать чрезвычайные вещи.

К теме "Уже никогда не будет хорошо": воспоминания родителей о девушках-музыкантах из Запорожья, которых убила ракета

"Наша семья многих удивляет": история любви Анны и Сергея

Сергей и Анна познакомились в 2018 году. Мужчина привлек девушку своей искренностью, спокойствием, трудолюбием и невероятным чувством юмора. Также поражало его упрямство. Сергей умел стоять на своем, если задумал что-то – точно выполнял.

"Это был настоящий мужчина", – добавляет Анна.

Уже через 2 недели после знакомства он сказал, что заберет ее к себе в Киев. Вскоре так и произошло, а еще через 2 года пара поженилась. Уже в разгар полномасштабной войны на свет появился их сын.

Он часто шутил, что искал меня 33 года. До того уже был женат и постоянно спрашивал, где я была все это время. Говорил, что больше никуда меня не отпустит,

– вспомнила женщина.

В первые годы после знакомства Сергей очень много работал, хотел обеспечить семью. У него уже было двое детей от предыдущих отношений, им он также помогал всем, чем мог.



Анна, Сергей и Никита Юхименко / Фото предоставлено 24 Каналу

Анна вспоминает, что за мужем была как за настоящей каменной стеной. Говорит, что даже если бы они оказались на улице – Сергей бы что-то придумал, построил все с нуля. Рядом с ним никогда не было страшно.

Впоследствии он сменил работу, стал водителем-инкассатором, семья переехала в собственную квартиру. Примерно в это время с ними поселился средний сын Сергея – Никита. Старшая дочь – Валерия – также всегда была рядом и сегодня живет вместе с Анной.

На вопрос о том, каким отцом был Сергей – женщина без колебаний ответила: "Он очень сильно любил всех своих детей, а они любили его". Анна признается, что их семья может вызвать удивление у других, но она сразу приняла детей мужа, построила с ними очень хорошие, доверительные отношения.



Сергей Юхименко с семьей / Фото предоставлено 24 Каналу

"А разве дети виноваты, что двое взрослых людей не смогли жить вместе и развелись? Я никогда не видела какой-то "угрозы" ни в Валерии, ни в Никите. Они также меня любят, уважают, я могу и поругать их, и поддержать. Наши отношения никак не влияют на их общение с родными матерями. Поэтому здесь нет никаких проблем", – рассказала Анна.

"Со мной он наконец-то начал спать ночью": о службе в АТО

После знакомства с Анной Сергей мало рассказывал ей о военной службе. Женщина знала, что в 2014 году он добровольно ушел на фронт, провел на передовой более года.

За это время прошел сложные бои, был в страшных местах, видел гибель собратьев – обо всем этом преимущественно молчал, но пережитое настигало его во снах.

Он очень плохо спал. Когда мы начали жить вместе – я пообещала, что сделаю все, чтобы он немного забылся, смог спать спокойно. И знаете – мне это удалось,

– сказала Анна.

Когда ситуация на фронте несколько стабилизировалась, начались разговоры о замораживании боев, перемирие, не было разрешения стрелять – Сергей демобилизовался. С собратьями в дальнейшем поддерживал связь. В 2022 году именно товарищ со службы первым сказал Сергею, что началась полномасштабная война.

"Я была на 8 месяце беременности": о первых днях вторжения

В феврале 2022 года Анна с мужем ждали рождения сына. Женщина была на последних сроках и вскоре должна была родить. Поскольку Сергей входил в ветеранский союз, то часто ходил на различные собрания. Зимой 2022-го рядом с ним была Анна.

Тогда женщина впервые услышала страшные слова о том, что на Украину будут лететь ракеты, слушала, где нужно прятаться, что делать, когда исчезнет связь. Во все это не хотелось верить, Сергей также постоянно успокаивал жену.

В 5 утра 24 февраля нас разбудил звонок от товарища Сергея из Николаевской области. Он сказал, что все началось, что в Николаеве сейчас очень громко,

– вспомнила Анна.

Сергей, как всегда, был спокойным, сказал, что бояться не стоит, но посоветовал собраться. По стечению обстоятельств 23 февраля у них с мужем был выходной, поэтому они провели день в домашних делах: заправили машину, купили еду, убирали в квартире. Уже через несколько часов все это очень пригодилось.

В Киеве была паника, люди массово выезжали. Сергей отправил своего отца в Кировоградскую область, жена ехать отказалась. Уже 26 февраля он сказал ей, что идет воевать. Анна, как могла, отговаривала мужа, но даже аргумент о том, что у него скоро родится ребенок, – не сработал.

Я сама отвезла его в горсовет, где был Киевский ТЦК. Ему сразу вручили повестку и дали 2 часа, чтобы собраться. Все это время я просто плакала..,

– сказала женщина.

Сергей вступил в ряды 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. В ее составе защищал столицу.



Сергей Юхименко пошел служить добровольцем / Фото предоставлено 24 Каналу

Когда выпадала возможность – хоть на несколько часов заезжал домой, чтобы увидеть жену и детей. Родные убеждали Анну поехать в более безопасное место, ведь в марте она должна была родить, но женщина всегда отвечала, что пока в Киевской области ее муж – никуда не поедет.

"Наш Данил родился 22 марта в Киеве. На роды Сергей не успел, но приехал на выписку. Помню, я смотрела из окна на то, что делалось в Буче и Ирпене, но уехала из Киева тогда, когда все закончилось, а мужа перевели в Черниговскую область", – рассказала Анна Юхименко.



Самый младший сын Данил родился в разгар большой войны / Фото предоставлено 24 Каналу

Сергей всегда был очень откровенен с женой. Анна знала, где он воюет, какие задачи выполняет. Мужчина рассказывал и о подрывах на минах, и об "охоте" дронов, прилеты КАБов, вспоминал, как не раз приходилось на ходу разворачивать машину, спасаясь от беспилотников.

После Киевской области его подразделение отправили на восток. Долгие месяцы 72 бригада "стирала" силы врага у Зайцево, Клинового, Бахмута, Светлодарской ТЭС. Тогда жизнь Анны измерялась короткими сообщениями от мужа, часто одним лишь "плюсиком" и значком "в сети".

В те страшные дни погибло много достойных бойцов, собратьев Сергея. А сам он впервые попал домой и увидел родных только через 5 месяцев. Тогда рассказал жене, что едва вырвался с того света, чудом выжил в тех боях.



Военный прошел через тяжелые бои / Фото предоставлено 24 Каналу

"Он был очень сообразительный, хорошо разбирался в автомобилях, умел ездить на всех категориях, а своим умением водить машину не раз спасал ребят, вывозил их из таких мест, в которые другие боялись ехать", – рассказала Анна.

Бывший командир Сергея: "Он просился в пехоту"

Бывший командир Сергея – майор Андрей Бельзецкий с позывным "Ангел" – говорит, что таких умелых, умных и ответственных людей за все время на фронте видел немного.

Они познакомились летом 2022 года, когда "Ангел" стал командиром минометной батареи в 3 батальоне 72 бригады. В то время Сергей стоял на огневых позициях в Угледаре, отвечал за машину расчета, которая нужна для подвоза бойцов, снарядов, эвакуации.

Несмотря на это, всегда хотел выполнять боевую работу, поэтому овладел минометом, умел его заряжать, стрелять, обслуживать. Более того, из-за особенностей своих обязанностей, оставался на позициях значительно дольше, чем другие ребята.

Сергей был очень открытым человеком, говорил все, что думал. Поэтому почти сразу начал приходить к новому командиру на КНП и озвучивал проблемные вопросы, говорил, что нужно бойцам.

Когда он был на позициях, я никогда не волновался об исправности техники или любых других вопросах. Часто бойцы приходили ко мне и говорили, что сломалась машина, не работает зарядная станция. Тогда я это решал. Когда приходил Сергей, то только говорил, что ему дать и за сколько времени он сам все сделает,

– рассказал Андрей Бельзецкий.

Сергей делился с ним своим боевым путем, говорил, что во время боев за Киев отвечал за обеспечение, подвозил все необходимое, но его тянуло именно к боевой работе. Он просился в пехоту, хотел уничтожать врага и в конце концов оставил более безопасную должность и перевелся в минометную батарею.

Он не раз говорил: "Если меня спросят дети, что я делал во время войны, то что я им скажу? Что возил воду…?" Сергей всегда хотел делать больше,

– подчеркнул его командир.

"Все знали, что с Сергеем ты в безопасности": собратья об обороне Угледара

Шахтерский город Угледар, что на юге Донецкой области, стал настоящим форпостом украинских сил. До последнего его обороняла 72 бригада, а враг просто взбесился, потому что более 2 лет не мог захватить небольшой городок. В те сложные времена Сергей проявил себя как настоящий Герой и за этими словами стоят его храбрые ежедневные поступки.

Он не отказывался ни от одной работы: после обстрелов поднимал столбы электропередач, разбирал тротуары, выкорчевывал деревья, чтобы обустроить позиции, разгружал мины и никогда не говорил, что это не его обязанности.



Сергей Юхименко воевал в Киевской области, востоке и юге / Фото предоставлены 24 Каналу

"В сезон дождей пикапы постоянно вязли, их нужно было вытаскивать. Тогда я звонил Сергею, будил его посреди ночи, и он ехал помочь, хотя мог даже не знать людей, которых спасает. Иногда, за одну ночь делал по 5 таких ходок", – вспомнил "Ангел".

Впоследствии Сергея вместе с еще одним военным Александром Бондаренко назначили ответственными за обслуживание пикапа. Им они перевозили снаряды, боевые расчеты, провизию.

Я не встречал людей, которые лучше разбирались в технике, чем Сергей и Саша. Если какая-то машина ломалась, я знал, что ее отремонтируют очень быстро и очень качественно,

– добавил "Ангел".

Неудивительно, что образцовую службу Сергея Юхименко неоднократно отмечали наградами. К сожалению, из-за долгих бюрократических процедур, не все из них он получил при жизни…



Награды Сергея Юхименко / Фото предоставлено 24 Каналу

"Я познакомился с ним под Бахмутом еще в 2022 году. Помню, тогда моя машина сломалась и Сергей сразу бросился мне помогать. Было видно, что это надежный, ответственный человек, который может выполнить любую задачу", – вспомнил его товарищ Александр Бондаренко.

Если Сергей развозил расчет, то никто не сомневался, что он безопасно всех довезет. Кроме этого, даже в сложных ситуациях шутил, хотел разрядить ситуацию. Свою работу выполнял преимущественно ночью, ездил в любую погоду, часто в холод, дождь и болото, но никогда не жаловался.

Зимой 2023 года во время первого штурма Угледара Сергей помогал перевозить позицию. Тогда враг был в 400 метрах. Когда началось перемещение – противник заметил машину и начал обстрел.

От удара дрона погиб наш товарищ, еще одного бойца ранило. Мы прятались в укрытии, а когда стихал обстрел, Сергей бежал к машине, чтобы проверить, уцелела ли она. Он не паниковал, не боялся,

– вспомнил "Ангел".

Когда враг перезаряжался, бойцы имели всего несколько минут, чтобы добежать до пикапа и попытаться уехать. Сергей сработал очень слаженно, они загрузили погибшего и раненого и поспешили, чтобы передать их медикам.

После этого, без всяких сомнений, Сергей поехал снова на ту же позицию, чтобы забрать других ребят, которые там оставались.

"Когда я знал, что еду с Сергеем, мне было спокойнее. Его уверенность, спокойствие, рассудительность помогала всем нам. А еще его юмор. Даже по дороге в Угледар он шутил, что включает громче музыку, чтобы не было так страшно, когда летит дрон (улыбается – 24 Канал). Все это шутки, но таким он был...", – добавил Андрей Бельзецкий.



Бойцы минометной батареи 72 бригады / Фото предоставлено 24 Каналу

Товарищи вспоминают, что Сергей никогда не хотел быть кадровым военным, мечтал о возвращении к гражданской жизни, о времени с семьей, но понимал, что пока идет война – должен выполнить свой долг.

Жена не раз просила его о переводе или демобилизации. Он имел для этого основания, но мужчина был непреклонен. Только в последний год начал чаще говорить, что после трех лет службы воспользуется возможностью и переведется. Когда этот срок истек – Сергей все равно остался на фронте.

Я постоянно звала его домой, но никогда им не манипулировала, просто говорила свое мнение. Он много отслужил и нуждался в отдыхе, имел для этого множество вариантов. Он собирался домой. Не знаю когда, но должен был приехать..,

– добавила Анна.

"Медики не могли эвакуировать": как Сергей решился спасти раненого воина

Ситуация в Угледаре ухудшалась, заезжать в город становилось все опаснее. В конце лета 2024 года, собрав силы, оккупанты снова начали наступление.

Это были жестокие бои, из которых не вернулись многие храбрые воины. Все то время Анна описывает лишь тремя словами – это был ад.

Россия полностью уничтожила Угледар / Скриншоты с видео

В конце сентября 2024 года противник смог вклиниться в нашу оборону, на одной из позиций товарищ Сергея получил тяжелое ранение. Поскольку враг был очень близко – медики не могли провести эвакуацию. Ехать за раненым согласился только Сергей.

Когда он подъезжал к позиции – противник открыл огонь по авто. Благодаря быстрым и бесстрашным действиям – ему удалось доехать и забрать раненого. Тогда за руль пикапа сел другой водитель, а Сергей оказывал помощь товарищу.

Кроме этого, из стрелкового оружия отстреливался от врага, который был уже у самой дороги. Машина чудом выехала из полуокружения.

Сергей обнаружил кровотечения у товарища, умело их затампонировал и наложил бандаж. Эти действия помогли уберечь раненому конечность. Хотя если бы тогда Сергей за ним не поехал – боец бы погиб. Он спас ему жизнь,

– добавил тогдашний командир минометной батареи "Ангел".

Примерно в это время для Угледара начался обратный отсчет. Враг зашел на окраины города, пикапы не могли туда ездить, вокруг был противник и заминированные дороги, над головой – постоянно гудели дроны.

"Я просила его не ехать туда, говорила, что это дорога в один конец. А он сказал, что не может, что там еще сидят четверо наших и если он не поедет, то уже никто их не заберет", – рассказала Анна.

В ту ночь Сергей смог выполнить задание, но это были последние дни, когда Угледар оставался украинским. Вскоре крепость пала, враг оккупировал город, а обожженная боями 72 бригада отошла на восстановление. Когда подразделение Сергея прибыло в Херсонкую область – Анна смогла немного выдохнуть. К сожалению, ее покой длился недолго.

"Он даже погиб с улыбкой": о боях под Покровском и последнем задании

Восстановление после Угледара было коротким, враг упорно давил дальше. Боевую бригаду с большим опытом снова перевели на восток – сначала на запад Донецкой области, а затем под Покровск. Тревога за мужа брала верх.

Уже под Покровском у нас просто не оставалось водителей, которые могли ехать на позиции. Все понимали опасность, но Сергей никогда не отказывался, благодаря скорости его действий, он не раз спасал жизни собратьям,

– рассказал военный Александр Бондаренко.

Анна знала, что вокруг летают дроны, что Сергей сбивает их из специального ружья, убегает от них на пикапе, вывозит раненых и доставляет снаряды. Он откровенно рассказывал, сколько раз подрывался на минах, как КАБы разрывались рядом, и как чудом выжил, когда дрон попал в товарища, который стоял рядом.

"Перед Пасхой погиб их боец. Замечательный парень, который уже долго воевал. Когда Сергей мне позвонил, то даже не мог говорить. Сорвал голос, они всю ночь его искали, а там было прямое попадание...", – вспомнила женщина.

Она знала, что Сергей очень ответственный. Перед каждым выездом он проверял машину, прибор ночного видения, РЭБ всегда работал, EcoFlow было заряжено. Обычные дроны не могли его догнать или попасть.

Это была не первая ночь, когда я ждала его "плюсик". Но до этого он всегда отвечал. Помню, звонит ко мне и говорит: "Ну чего ты плачешь, все нормально. Я уехал и уже приехал",

– поделилась Анна.



Военный в Угледаре / Фото предоставлено 24 Каналу

Вечером 2 мая жена позвонила к Сергею. Он ответил, что занят, загружает мины. Сказал, что должен завести 40 мин и это все. Анна вспоминает, что Сергей часто ездил на позиции по несколько раз за вечер, кого-то менял, вывозил, а на этот раз должен был поехать только один раз, на одно короткое задание.

До поздней ночи Анна ждала сообщения от мужа, но даже "плюсика" так и не получила. Несмотря на это, отгоняла от себя страшные мысли, знала, что на войне случалось разное, не всегда была возможность даже написать.

На следующий день она проснулась в 5 утра, Никита собирался на соревнования по боксу. Женщина не хотела его пугать, поэтому не сказала, что папа до сих пор ничего не написал. До 10:30 она ждала, что Сергей появится в сети.

А тогда я написала "Ангелу", потому что уже больше не выдерживала. Знаете, когда я не сплю, то лезут мысли обо всем плохом, что он ранен, без руки или ноги – но это такое... Главное, чтобы был жив... "Ангел" сказал мне, что он погиб..,

– рассказала жена.

Это было время, когда все обсуждали предложенное Россией майское перемирие. В день, когда оно якобы должно было начаться, тело Сергея Юхименко привезли домой.

Впоследствии Анна узнала, что в машину мужчины попал дрон на оптоволокне, который ждал в засаде. Женщина уверена, что он охотился именно за пикапом, потому что в это авто никак не мог попасть ни один FPV.

От удара пятеро ребят вылетели из машины. В тот же вечер четверо из них вышли на связь, они получили травмы, но выжили. Только Сергея нигде не могли найти.

Это была очень страшная ночь. Мы постоянно его искали. Думали, возможно, потерялась радиостанция, оставляли сообщения на телефон, звонили, снова звали по рации, верили, что он нас слышит, но не может ответить,

– вспомнил "Ангел".

Лишь на утро, когда начало светать, наш дрон зафиксировал тело Сергея. Он лежал возле своей машины.

"Когда все это произошло, нам из разных источников говорили, что, возможно, он выжил. Но "Ангел" сказал, что с дрона его узнал. Я знаю, что Сергей уважал своего командира, поэтому когда он подтвердил, что точно его видел – я уже не сомневалась", – вспомнила Анна Юхименко.



Военный погиб 2 мая в Донецкой области / Фото предоставлено 24 Каналу

Тело Сергея смогли забрать следующей ночью. Женщина до сих пор благодарит бойцов, которые не побоялись за ним пойти. Вспоминает, как после этого ей позвонил товарищ мужа с позывным "Пастор". Он плакал так, что не мог говорить.

"Пастор" рассказал, что снял с Сергея золотую цепочку с ладанкой – маленькой иконкой его небесного покровителя, не хотел, чтобы она потерялась. Еще до бракосочетания ее подарила Анна, с тех пор он ее никогда не снимал.

"Когда я ее подарила, то муж очень обрадовался. Говорил, что ему никто никогда не дарил таких подарков. Знаете, я для него ничего не жалела, как и он для меня... "Пастор" сказал, что забрал ладанку и что ему кажется что Сергей даже погиб с улыбкой.... Смерть была очень быстрая, было прямое попадание", – говорит со слезами Анна.



Сергею Юхименко было 40 лет / Фото предоставлено 24 Каналу

"Расскажу, какой у него был папа": как дети спасают семью

На руке Анны виднеется обручальное кольцо, летом 2025 года они с Сергеем должны были венчаться. Женщина признается, что каждый день смотрит на портрет мужа, любуется им и не может принять, что он погиб.

Ее единственным утешением являются дети, в заботе о них проходят дни. Трехлетний Данил еще сам не понимает, как своим звонким смехом сейчас спасает всю семью. Когда Анна вспоминает о нем, то начинает плакать сильнее. Говорит, что ей невероятно больно от мысли, что сын лишь так коротко успел почувствовать папину любовь.

Сергей любил своих детей безгранично. Постоянно просил показать ему Данила, смотрел на него таким взглядом. Сейчас он маленький, еще ничего не понимает, но когда вырастет, я ему все расскажу. У него же был такой папа!,

– говорит Анна.



У военного осталось трое детей / Фото предоставлены 24 Каналу

Маленький Данил растет копией своего отца. Анна шутит, что уже замечает в сыне упрямство мужа. Он еще не может сказать о своих чувствах, но узнает вещи Сергея, а когда видит военную одежду, то зовет папу.

"Сергей был для меня образцом отца и мужа. Во время наших долгих поездок он много говорил о семье. Хвалил жену, говорил, что она у него очень умная и он во всем может на нее положиться. Гордился своими детьми, заботился о них, делал все, чтобы даже на расстоянии они чувствовали его любовь", – рассказал "Ангел".

Он вспомнил, как, возвращаясь из командировок, они вместе с Сергеем заезжали к нему домой. Перед глазами до сих пор всплывают воспоминания, как дети бежали к папе. Приезд Сергея был для семьи самым большим счастьем.

"Он волновался за своих детей. Если у старшего сына было соревнование – не находил себе места. Постоянно звонил им, очень их всех любил...", – добавил товарищ Александр Бондаренко.



Семья очень ждала возвращения Сергея / Фото предоставлены 24 Каналу

"Глядя на нас, он бы тоже страдал": о жизни после потери

За такое короткое время рядом со своими детьми, Сергей Юхименко успел вложить в них очень много. Дочь уже завершила бакалавриат, сын поступил в университет. В свои 17 лет Никита хорошо освоил множество инструментов, он прекрасно разбирается в электрике, машинах, ремонте – всему этому его научил папа.

Анна смогла вернуться на работу после 40 дней. Она признается, что еще при жизни Сергея слышала вопрос – "за что он там воюет?" Женщина уверенно отвечала – "за ваш спокойный сон". Сегодня неуместных вопросов ей не задают, знают, что она не будет терпеть таких разговоров.

На работе или с чужими людьми я не говорю о своей потере, не могу им этого объяснить, не хочу слышать лишних вопросов. Они не поймут. А близкие все знают, приезжают ко мне. Я езжу на могилу... Не знаю, что сказать... Я не могу передать даже кусочка своей боли,

– признается Анна.

Жена Сергея потеряла смысл, свою опору и будущее. Она не сдерживает слез, когда говорит об их совместных планах, поездках за границу, строительство дачи – все то, чего так сильно хотел ее муж. А потом говорит, что после войны Сергей мечтал об отдыхе, был очень истощен.

Он оставил после себя множество идей, которые Анна теперь пытается реализовать. Она занимается строительством, покупает материалы, вещи, которые когда-то обсуждала с мужем, и признается: "Еще пока делаю то, что мы с ним планировали, – как-то могу жить".

Каждый ее день проходит с мыслями о Сергее. Анна очень хочет ему позвонить, до сих пор ждет сообщения и верит, что муж бы поддержал все, что она делает.

Я забираю сына из садика, он бежит ко мне и кричит "мама" – это такое счастье, а потом приходит осознание... Я так хочу забыть этот страшный май, но не знаю как это пережить... Если бы не маленький ребенок, я бы пошла в армию, была бы там, где был он,

– сказала Анна Юхименко.



Сергей Юхименко с женой / Фото предоставлено 24 Каналу

Больше всего женщина хочет, чтобы Валерия, Никита и Данил выросли достойными, честными и добрыми людьми – такими как их отец. Сегодня они – ее единственное спасение, три самые дорогие частички любимого мужчины.

Когда в конце разговора я спрашиваю, верит ли она, что Сергей где-то рядом, смотрит на них и помогает, – женщина задумывается, а потом говорит: "Я верю, что он есть, но наверное за нами не следит и нас не видит, потому что тогда он бы тоже очень страдал..."

До сих пор вы вряд ли слышали имя Сергея Юхименко, но прочитав о нем так много, не возникает сомнений, что фото в журналах, узнаваемость в сети и форма в медалях – совсем не определяют чей-то героизм. Орден "За мужество" Сергей так и не повесил себе на грудь, но своей жизнью проявил наибольшую храбрость. Звезды "Героя Украины" для него никто не просил, но он остается настоящим Героем для всех, кто его знал.

И хотя об этом отважном воине мы читаем уже после смерти, но это точно не конец его истории. Ведь здесь на земле есть так много людей, в чьих сердцах Сергей Юхименко будет жить всегда.