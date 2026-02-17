Деталі розповів командир на псевдо "Бах" у коментарі Суспільному. Прощання із загиблим захисником відбулося у понеділок, 16 лютого.

Що відомо про Миколу Ільчука?

Микола Ільчук брав участь у Курській операції, у боях на Донбасі та Запорізькому напрямку, у районі Куп'янська. До повномасштабної війни служив у спецпідрозділі поліції "КОРД", їздив у відрядження в зону АТО/ООС.

Для підрозділу – це величезна втрата, бо він дійсно був найбільш професійним співробітником у нас в підрозділі. Це проглядалаося в його підході до виконання завдань. Він постійно працював над собою та був патріотом своєї держави,

– сказав командир.

Захисник загинув за два дні до ротації, 13 лютого 2026, під час виконання бойового завдання на Запоріжжі, поблизу села Барвінівка. У місце позиції, де перебував боєць, влучила російська керована авіаційна бомба.

Згідно з наказом командування, Миколі Ільчуку присвоїли звання майора посмертно. Крім вищезгаданого, за даними ЗМІ, за особливі бойові заслуги український захисник був нагороджений відзнакою "За відвагу".

Як пройшло прощання?

Відомо, що захисника відспівували у кафедральному соборі ПЦУ. Вже від цього собору траурний кортеж рушив на Сабарівське кладовище. Бійця поховали з військовими почестями на Алеї Слави Сабарівського кладовища.

Це стан, коли зникає все – всі кольори, звуки. Все зникає. Такий, як він, буває раз на все життя. Коли в храмі сьогодні читали молитву, що, можливо, він когось образив, комусь злостивив, завдавав якогось болю – я подумки щоразу казала, що ні. В нього такого не було,

– розповіла його наречена Заріна.

Кого ще втратила Україна у війні?