Детали рассказал командир под псевдонимом "Бах" в комментарии Общественному. Прощание с погибшим защитником состоялось в понедельник, 16 февраля.

Что известно о Николае Ильчуке?

Николай Ильчук участвовал в Курской операции, в боях на Донбассе и Запорожском направлении, в районе Купянска. До полномасштабной войны служил в спецподразделении полиции "КОРД", ездил в командировки в зону АТО/ООС.

Для подразделения – это огромная потеря, потому что он действительно был наиболее профессиональным сотрудником у нас в подразделении. Это просматривалось в его подходе к выполнению задач. Он постоянно работал над собой и был патриотом своего государства,

– сказал командир.

Защитник погиб за два дня до ротации, 13 февраля 2026, во время выполнения боевого задания в Запорожье, вблизи села Барвиновка. В место позиции, где находился боец, попала российская управляемая авиационная бомба.

Согласно приказу командования, Николаю Ильчуку присвоили звание майора посмертно. Кроме вышеупомянутого, по данным СМИ, за особые боевые заслуги украинский защитник был награжден знаком отличия "За отвагу".

Как прошло прощание?

Известно, что защитника отпевали в кафедральном соборе ПЦУ. Уже от этого собора траурный кортеж двинулся на Сабаровское кладбище. Бойца похоронили с воинскими почестями на Аллее Славы Сабаровского кладбища.

Это состояние, когда исчезает все – все цвета, звуки. Все исчезает. Такое, как он, бывает раз на всю жизнь. Когда в храме сегодня читали молитву, что, возможно, он кого-то обидел, кому-то злобствовал, причинял какую-то боль – я мысленно каждый раз говорила, что нет. У него такого не было,

– рассказала его невеста Зарина.

