Он был подполковником СБУ, спецназовцем подразделения "Альфа". Об этом пишет Суспільне.
Что известно о Руслане Петренко?
Жена Руслана Петренко рассказала, что он родился 25 февраля 1985 года в селе Адамовка Погребищенской общины Винницкой области. А рос он в селе Гапчица, где и закончил школу.
Впоследствии Руслан пошел учиться в Киевском колледже связи и Одесской академии связи, а работал в Черниговском областном радиотелевизионном передающем центре.
Работу в СБУ начал в 2016 году.
Защищать Украину от захватчика пошел с первых дней полномасштабного вторжения. В составе Сил обороны он воевал на разных направлениях.
Последний свой бой он принял 1 февраля во время выполнения боевого задания на Купянском направлении.
Прощание с воином прошло 10 февраля в Чернигове, где проживает его семья. Последним местом упокоения стало кладбище в Яловщине.
Потери Украины на войне
На фронте погиб оператор БпЛА Александр Осин из Лубенской общины. Свой последний бой он принял 5 февраля во время боевых действий на Покровском направлении.
А на Буковине попрощались с Петром Гончаром, который защищал Украину еще со времен АТО. Он был старшим солдатом, служил водителем-заправщиком. Погиб на Харьковщине.
Также на фронте погиб воин легиона "Свобода России" с позывным "Нуб" во время выполнения боевого задания. Произошло это в Запорожье.