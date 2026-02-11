Об этом сообщили нардепы Ярослав Железняк и Ярослав Юрчишин.

Когда в Украине ввели ежедневную общенациональную минуту молчания?

По информации Железняка, за законопроект №14144 о ежедневной национальной минуте молчания проголосовали 260 народных избранников. Документ предусматривает устранение технических препятствий и разрешение городам и общинам использовать национальную систему оповещения для объявления ежедневной минуты молчания в 09:00.

Важно! Этой акцией украинцы чествуют всех защитников и гражданских лиц, чью жизнь забрала Россия, а также тех, кто стал на защиту независимости Украины и ее населения.

При жизни эту инициативу продвигала Ирина Цыбух Теперь это и о ней. Светлой памяти Героини Украины (посмертно),

– отметил Юрчишин.

Оповещать о минуте молчания будут как государственные, так и частные медиа, а также системы гражданской защиты. Местные органы власти ответственны за информирование на улицах, в учреждениях и на предприятиях.

Кроме этого, в этот законопроект добавили норму об акции "Зажги свечу", которая направлена на чествование памяти жертв Голодомора 1932 – 1933 годов. Отныне она будет проходить ежегодно в четвертую субботу ноября в 16:00.

Верховная Рада 11 февраля приняла закон об отсрочке от мобилизации для молодежи

Кроме вышеупомянутого законопроекта, парламентарии проголосовали за предоставление отсрочки от мобилизации молодым людям, которые отслужили по контракту.

Этот документ касается военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время действия военного положения заключили контракт на 1 год и уже уволены со службы.

Закон предусматривает отсрочку от мобилизации на 12 месяцев.