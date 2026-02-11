Об этом сообщили в Верховной Раде. За закон проголосовали 243 нардепов.

Что известно о законе об отсрочке от мобилизации?

В карточке законопроекта № 13574 указано, что закон принят.

Верховная Рада предоставила 12-месячную отсрочку от мобилизации для молодежи, которая отслужила по контракту во время военного положения. Принят соответствующий закон,

– говорится в сообщении парламента.

Этот документ касается военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время действия военного положения заключили контракт на 1 год и уже уволены со службы.

Нардеп Ярослав Железняк добавил, что депутаты приняли закон в целом.

Документ предусматривает отсрочку на год для мужчин, которые отслужили годовой контракт 18 – 25.