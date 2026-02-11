Военнослужащие ТЦК отмечают, что разные годы это принципиально разные этапы войны. Об этом заявил начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в комментарии "Радио Свобода".
Как считают в ТЦК?
Комментируя слова омбудсмена Дмитрия Лубинца о "системном кризисе" в территориальных центрах комплектования, Истомин отметил, что характер жалоб граждан существенно изменился.
По его словам, в 2022 году люди преимущественно обращались с жалобами из-за нежелания ТЦК брать их на службу, тогда как сейчас причины обращений совсем другие. Он пояснил, что в начале полномасштабного вторжения большинство военнослужащих были добровольцами, а во второй половине 2022 года мобилизация происходила через вручение повесток.
Зато в 2025 – 2026 годах добровольцы проходят путь рекрутинга, тогда как сама мобилизация не является добровольной. Истомин отметил, что прямое сравнение нынешней мобилизации с событиями 2022 года является некорректным, поскольку условия и общественная ситуация кардинально изменились.
Что нужно знать об отсрочках и бронировании в 2026 году?
Министр обороны Украины Михаил Федоров предлагает предоставлять военнослужащим по "контракту 18-24" год отсрочки после завершения службы. Соответствующий законопроект доработан и на этой неделе его рассмотрит Верховная Рада.
Военнообязанные в Украине могут потерять отсрочку из-за значительной задолженности по уплате алиментов. Каждый случай рассматривается индивидуально, учитывая основания для отсрочки, предусмотренные законодательством.
С 1 февраля 2026 года в Украине меняются правила бронирования работников от мобилизации. Обновленные правила включают возможность повторной подачи заявки без ожидания, также появились дополнительные условия для бронирования.