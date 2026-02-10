укррус
24 онлайн
24 Канал Новости Украины Мобилизация в Украине: кто может потерять отсрочку из-за долгов
view count
time for reading3 мин

Мобилизация в Украине: кто может потерять отсрочку из-за долгов

Вероника Соцкова
Основные тезисы
  • Военнообязанные в Украине могут потерять отсрочку из-за значительной задолженности по уплате алиментов.
  • Каждый случай рассматривается индивидуально, учитывая основания для отсрочки, предусмотренные законодательством.
За какие долги могут отменить отсрочку
За какие долги могут отменить отсрочку / Коллаж 24 Канала (Фото Getty Images)

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Однако отдельные военнообязанные могут потерять право на отсрочку из-за долгов.

Речь идет прежде всего о задолженности по уплате алиментов. Об этом сообщает Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Смотрите также Бронирование несмотря на розыск: сколько продлится отсрочка

Из-за чего можно потерять отсрочку?

В Украине во время действия мобилизации некоторые военнообязанные могут потерять право на отсрочку, если имеют подтвержденные долги. В частности, это касается задолженности по уплате алиментов, которая превышает установленный законом срок.

Специалисты объясняют, что в случае наличия значительной задолженности и открытого исполнительного производства государственные органы могут пересмотреть основания для предоставления отсрочки. В такой ситуации военнообязанного могут призвать на службу на общих основаниях.

Чтобы избежать потери отсрочки, необходимо своевременно выполнять финансовые обязательства и урегулировать долги.

В то же время каждый случай рассматривают индивидуально, с учетом оснований для отсрочки, предусмотренных законодательством.

Какое наказание может грозить за отказ от повестки и ВЛК?

  • Отказ от прохождения военно-врачебной комиссии также наказывается аналогичным штрафом, а формальный отказ от повестки не освобождает от обязанности явиться в ТЦК.