Отказ от повестки и ВЛК: какое наказание может грозить

Адвокат Марина Бекало в интервью для "УНИАН", объяснила, какая ответственность предусмотрена законом в таких случаях.

Какие последствия ждут за отказ от повестки и ВВК?

По словам адвоката, в 2026 году ответственность за неявку по повестке не изменилась. За такое нарушение предусмотрен административный штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

Если человек добровольно признает вину и быстро оплатит штраф, он может заплатить только 50% суммы.

В случае неуплаты штраф удваивается, а дело передают в исполнительную службу для принудительного взыскания. Кроме того, нарушителя могут объявить в розыск, а сообщение об этом может появиться в приложении Резерв+.

Адвокат отмечает, что формальный отказ от получения повестки не освобождает от обязанности явиться в ТЦК. В случае отказа составляется соответствующий акт, а полиция имеет право принудительно доставить лицо в центр комплектования.

Отказ от прохождения военно-врачебной комиссии также считается нарушением правил воинского учета. За это предусмотрен аналогичный штраф – от 17 000 до 25 500 гривен.

В то же время наличие отсрочки или бронирования не означает, что повестку не могут вручить. Военнообязанный обязан явиться в ТЦК, даже если его не планируют мобилизовать – например, для обновления данных или прохождения ВВК.