укррус
24 онлайн
24 Канал Новости Украины Отказ от повестки и ВЛК: какое наказание может грозить
view count
time for reading4 мин

Отказ от повестки и ВЛК: какое наказание может грозить

Вероника Соцкова
Основные тезисы
  • За неявку по повестке предусмотрен административный штраф от 17 000 до 25 500 гривен, который в случае неуплаты удваивается.
  • Отказ от прохождения военно-врачебной комиссии также карается аналогичным штрафом, а формальный отказ от повестки не освобождает от обязанности явиться в ТЦК.
Отказ от повестки в 2026: какие штрафы и последствия
Отказ от повестки в 2026: какие штрафы и последствия / Фото Getty Images

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, а военнообязанные мужчины продолжают получать повестки. В то же время часть граждан пытается отказаться от их получения или прохождения военно-врачебной комиссии.

Адвокат Марина Бекало в интервью для "УНИАН", объяснила, какая ответственность предусмотрена законом в таких случаях.

Смотрите также Кому из украинцев продлят автоматически отсрочку от мобилизации: объяснение Минобороны

Какие последствия ждут за отказ от повестки и ВВК?

По словам адвоката, в 2026 году ответственность за неявку по повестке не изменилась. За такое нарушение предусмотрен административный штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

Если человек добровольно признает вину и быстро оплатит штраф, он может заплатить только 50% суммы.

В случае неуплаты штраф удваивается, а дело передают в исполнительную службу для принудительного взыскания. Кроме того, нарушителя могут объявить в розыск, а сообщение об этом может появиться в приложении Резерв+.

Адвокат отмечает, что формальный отказ от получения повестки не освобождает от обязанности явиться в ТЦК. В случае отказа составляется соответствующий акт, а полиция имеет право принудительно доставить лицо в центр комплектования.

Отказ от прохождения военно-врачебной комиссии также считается нарушением правил воинского учета. За это предусмотрен аналогичный штраф – от 17 000 до 25 500 гривен.

В то же время наличие отсрочки или бронирования не означает, что повестку не могут вручить. Военнообязанный обязан явиться в ТЦК, даже если его не планируют мобилизовать – например, для обновления данных или прохождения ВВК.

Изменения в процессе мобилизации: последние новости?

  • Мужчины с тремя и более детьми могут потерять отсрочку от мобилизации из-за неуплаты алиментов, если задолженность превышает сумму платежей за три месяца.

  • В Украине расширили автоматическое продление отсрочек от мобилизации, включив семь новых категорий. Механизм автоматического продления работает онлайн через Резерв + и ЦНАП, что уменьшает бюрократию и очереди в ТЦК.

  • Производители трансформаторного оборудования смогут бронировать 100% своих сотрудников. Такое решение приняло Правительство, несмотря на чрезвычайную ситуацию в энергетике и нехватку некоторых специалистов.

  • В приложении Резерв+ появилась возможность включить оповещение оповещения об отправке бумажной повестки от ТЦК по почте. Сообщение является информационным и не считается вручением повестки.