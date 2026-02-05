Какие условия, чтобы иметь 100% бронирование от мобилизации?
Правительство приняло важное решение для производителей энергетического оборудования, чтобы предприятия могли работать бесперебойно и сохранить узкопрофильных инженеров, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Предприятия, которые производят и восстанавливают трансформаторы для энергетики, смогут забронировать всех военнообязанных работников. Также Правительство уменьшило количество критериев для признания компании критически важной – два вместо трех,
– сообщила чиновница.
Это позволит производителям оборудования, критически важного для быстрого восстановления энергообъектов, работать бесперебойно в условиях масштабных отключений света.
Критерии, которым должны отвечать предприятия, претендующие на статус важного значения для национальной экономики в сфере ОПК и могут получить право на бронирование до 100% работников следующие:
- Выполнение государственного контракта (договора) в области обороны. Объем производства продукции оборонного назначения должен составлять более 50% от общего объема предприятия.
- Получение государственной финансовой поддержки в виде грантов для нужд обороны.
- Управление объектами государственной собственности, осуществляющее регулирование, контроль и координацию деятельности предприятий ОПК.
К слову, в январе для отдельных компаний уже наработали решение о бронировании 100% персонала, сообщил Владимир Зеленский.
Тогда речь шла о бронировании работников энергокомпаний и коммунальных предприятий, вовлеченных в ликвидацию последствий российских ударов.
По словам Президента, дефицит эффективного реагирования на местах не должен списываться на нехватку кадров – у городов есть ресурс для привлечения людей на работу.