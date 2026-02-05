Які умови, щоб мати 100% бронювання від мобілізації?
Уряд ухвалив важливе рішення для виробників енергетичного обладнання, щоб підприємства могли працювати безперебійно та зберегти вузькопрофільних інженерів, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Підприємства, які виробляють та відновлюють трансформатори для енергетики, зможуть забронювати всіх військовозобов’язаних працівників. Також Уряд зменшив кількість критеріїв для визнання компанії критично важливою – два замість трьох,
– повідомила посадовиця.
Це дозволить виробникам обладнання, критично важливого для швидкого відновлення енергооб'єктів, працювати безперебійно в умовах масштабних відключень світла.
Критерії, яким мають відповідати підприємства, що претендують на статус важливого значення для національної економіки у сфері ОПК та можуть отримати право на бронювання до 100% працівників наступні:
- Виконання державного контракту (договору) у сфері оборони. Обсяг виробництва продукції оборонного призначення має становити понад 50% загального обсягу підприємства.
- Отримання державної фінансової підтримки у вигляді грантів для потреб оборони.
- Управління об'єктами державної власності, яке здійснює регулювання, контроль і координацію діяльності підприємств ОПК.
До слова, у січні для окремих компаній вже напрацювали рішення щодо бронювання 100% персоналу, повідомив Володимир Зеленський.
Тоді мова йшла про бронювання працівників енергокомпаній і комунальних підприємств, які залучені до ліквідації наслідків російських ударів. За словами Президента, дефіцит ефективного реагування на місцях не повинен списуватися на нестачу кадрів – міста мають ресурс для залучення людей на роботу.
Що варто знати про мобілізацію в Україні та бронювання?
В Україні розширили автоматичне продовження відстрочок від мобілізації, включивши сім нових категорій. Механізм автоматичного продовження працює онлайн через Резерв+ та ЦНАП, що зменшує бюрократію і черги в ТЦК.
З 1 лютого 2026 року повернувся стандартний строк бронювання працівників – 72 години. Держава переходить до цифрової системи обліку з електронними військовими документами.
Кількість заброньованих українських працівників зросла з мільйона до 1 мільйона 300 тисяч за рік, що впливає на мобілізацію. Бронювання сприяє виходу працівників з тіньового ринку праці та підвищенню вимог до компаній, що звільнило десятки мільярдів коштів.
У 2026 році відстрочку від призову можуть не надати студентам, які отримують другу вищу освіту, багатодітним батькам із заборгованістю по аліментах, або чоловікам, якщо одному з трьох дітей виповнилось 18 років.