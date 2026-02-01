Кардинальних змін у мобілізації з 1 лютого 2026 року не буде, але змінюються деякі правила та підходи. Про це в інтерв'ю "Фактам" розповіла молодша юристки практики військового та сімейного права юридичної компанії RELIANCE Мавілє Вілімовська.
Що змінюється з 1 лютого 2026 року?
Бронювання працівників
- Тимчасові послаблення, які діяли до 1 лютого, більше не застосовуються.
- Повертається стандартний строк бронювання – 72 години (раніше тимчасово було 24).
- Скасувати бронювання тепер можна не частіше ніж раз на 5 днів.
Закон про мобілізацію
- Нових жорстких правил не запроваджують. Держава переходить до цифрової та централізованої системи обліку.
- Основним документом стає електронний військовий документ (Резерв ID).
- Паперові військові квитки більше не виготовляють – вони слугують лише додатковим підтвердженням.
Застосунок Резерв+
У 2026 році через Резерв+ надходитимуть:
- повідомлення про повістки;
- інформація про штрафи;
- дані про адміністративні справи.
Також запускають автоматичну постановку на військовий облік: для 18-річних та для громадян 18 – 60 років за кордоном. У таких випадках не потрібно приходити до ТЦК і проходити ВЛК.
Повістки
Порядок вручення не змінюється. Повістки можуть вручати:
- представники ТЦК;
- посадовці органів влади;
- керівники підприємств.
Вручення можливе у публічних і робочих місцях.
Останні новини про мобілізацію в Україні
- Військовозобов'язані батьки трьох і більше дітей можуть втратити відстрочку від мобілізації, якщо не доведуть факт утримання дітей. Небіологічні батьки або вітчими також можуть отримати відстрочку, якщо офіційно оформили опікунство і довели утримання дітей.
- Кількість заброньованих українських працівників зросла з мільйона до 1 мільйона 300 тисяч за рік, що впливає на мобілізацію. Бронювання сприяє виходу працівників з тіньового ринку праці та підвищенню вимог до компаній, що звільнило десятки мільярдів коштів.
- У 2026 році відстрочку від призову можуть не надати студентам, які отримують другу вищу освіту, багатодітним батькам із заборгованістю по аліментах, або чоловікам, якщо одному з трьох дітей виповнилось 18 років.