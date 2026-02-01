Чоловіки старше 50 років підлягають мобілізації за загальними правилами, пише Obozrevatel.

Кого не мобілізують з чоловіків 50+?

Серед чоловіків від 50 до 60 років не підлягають призову ті, хто:

  • мають передбачені законом підстави для відстрочки, зокрема медичні протипоказання, підтверджені військово-лікарською комісією;
  • працюють на підприємствах та установах, що забезпечують критично важливі потреби економіки та оборони.

Також мобілізації не підлягають чоловіки, яким виповнилося 60 років – граничний вік для служби.

Проте вони можуть добровільно служити за так званим контрактом 60+, який укладається на один рік після проходження медичної комісії та виконання інших вимог.

Що відомо про контракт 60+?

Хто може служити

  • Громадяни 60+ з високою мотивацією та унікальним досвідом у різних сферах.

  • Добровольці проходять медичний огляд і потрібну перевірку, контракт укладається лише з тими, хто придатний.

  • Служба можлива на один рік з автоматичним завершенням після закінчення воєнного стану, з можливістю продовження.

Де можна служити

  • Пріоритет надається небойовим посадам: тилові частини, зв'язок, логістика, ремонт, навчальні центри, ТЦК, водії, діловоди, інструктори.

  • Можна також претендувати на рядові, сержантські та офіцерські посади, якщо були звільнені після 2015 року.

Винагорода та пільги

  • Зарплата від 20 тисяч гривень на місяць, плюс надбавки за посаду, вислугу, складність умов.

  • Підйомні виплати до 100 тисяч гривень, один рік служби зараховується як півтора року пенсійного стажу.

  • Повне медичне забезпечення, безкоштовний транспорт, знижки на комунальні послуги, можливість пільгової іпотеки під 3%.

Як підписати контракт

  • Подати заявку через командира частини, ТЦК або сайт рекрутингу.

  • Підготувати документи: військовий облік, довідку про несудимість, дипломи, документи про досвід і нагороди.

  • Пройти медичний огляд і отримати письмову згоду командира.

  • Укласти контракт на один рік з двомісячним випробувальним терміном.