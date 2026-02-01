Мужчины старше 50 лет подлежат мобилизации по общим правилам, пишет Obozrevatel.
Кого не мобилизуют из мужчин 50+?
Среди мужчин от 50 до 60 лет не подлежат призыву те, кто:
- имеют предусмотренные законом основания для отсрочки, в частности медицинские противопоказания, подтвержденные военно-врачебной комиссией;
- работают на предприятиях и учреждениях, обеспечивающих критически важные потребности экономики и обороны.
Также мобилизации не подлежат мужчины, которым исполнилось 60 лет – предельный возраст для службы.
Однако они могут добровольно служить по так называемому контракту 60+, который заключается на один год после прохождения медицинской комиссии и выполнения других требований.
Что известно о контракте 60+?
Кто может служить
- Граждане 60+ с высокой мотивацией и уникальным опытом в различных сферах.
- Добровольцы проходят медицинский осмотр и нужную проверку, контракт заключается только с теми, кто пригоден.
- Служба возможна на один год с автоматическим завершением после окончания военного положения, с возможностью продления.
Где можно служить
- Приоритет отдается небоевым должностям: тыловые части, связь, логистика, ремонт, учебные центры, ТЦК, водители, делопроизводители, инструкторы.
- Можно также претендовать на рядовые, сержантские и офицерские должности, если были уволены после 2015 года.
Вознаграждение и льготы
- Зарплата от 20 тысяч гривен в месяц, плюс надбавки за должность, выслугу, сложность условий.
- Подъемные выплаты до 100 тысяч гривен, один год службы засчитывается как полтора года пенсионного стажа.
- Полное медицинское обеспечение, бесплатный транспорт, скидки на коммунальные услуги, возможность льготной ипотеки под 3%.
Как подписать контракт
- Подать заявку через командира части, ТЦК или сайт рекрутинга.
- Подготовить документы: воинский учет, справку о несудимости, дипломы, документы об опыте и наградах.
- Пройти медицинский осмотр и получить письменное согласие командира.
- Заключить контракт на один год с двухмесячным испытательным сроком.