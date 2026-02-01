Мужчины старше 50 лет подлежат мобилизации по общим правилам, пишет Obozrevatel.

Кого не мобилизуют из мужчин 50+?

Среди мужчин от 50 до 60 лет не подлежат призыву те, кто:

имеют предусмотренные законом основания для отсрочки, в частности медицинские противопоказания, подтвержденные военно-врачебной комиссией;

работают на предприятиях и учреждениях, обеспечивающих критически важные потребности экономики и обороны.

Также мобилизации не подлежат мужчины, которым исполнилось 60 лет – предельный возраст для службы.

Однако они могут добровольно служить по так называемому контракту 60+, который заключается на один год после прохождения медицинской комиссии и выполнения других требований.

Что известно о контракте 60+?

Кто может служить

Граждане 60+ с высокой мотивацией и уникальным опытом в различных сферах.

Добровольцы проходят медицинский осмотр и нужную проверку, контракт заключается только с теми, кто пригоден.

Служба возможна на один год с автоматическим завершением после окончания военного положения, с возможностью продления.

Где можно служить

Приоритет отдается небоевым должностям: тыловые части, связь, логистика, ремонт, учебные центры, ТЦК, водители, делопроизводители, инструкторы.

Можно также претендовать на рядовые, сержантские и офицерские должности, если были уволены после 2015 года.

Вознаграждение и льготы

Зарплата от 20 тысяч гривен в месяц, плюс надбавки за должность, выслугу, сложность условий.

Подъемные выплаты до 100 тысяч гривен, один год службы засчитывается как полтора года пенсионного стажа.

Полное медицинское обеспечение, бесплатный транспорт, скидки на коммунальные услуги, возможность льготной ипотеки под 3%.

Как подписать контракт