Авторы законопроекта отмечают, что с начала полномасштабного вторжения значительное количество граждан в возрасте 60 и более лет изъявило желание продолжить оборонять государство. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

Что стоит знать о мобилизации граждан, которым исполнилось 60 лет?

В пояснительной записке к закону говорится, что граждане, достигшие 60 лет, часто имеют высокий уровень личной мотивации, патриотизма, а также обладают многолетним жизненным и уникальным профессиональным опытом, который приобрели в различных сферах деятельности.

Наличие разного рода технических знаний (часто уникальных) среди лиц старшего возраста является чрезвычайно ценным ресурсом в условиях широкомасштабных боевых действий. Стоит заметить, что мобилизация таких украинцев является исключительно добровольной.

Закон предусматривает, что люди, которым более 60 лет, могут заключать контракт на службу в период военного положения, если они признаны годными ВВК и на это есть письменное согласие командира. Контракт заключается на один год с возможностью дальнейшего продления. После завершения военного положения он расторгается автоматически.

Приоритет отдается небоевым должностям в тыловых частях. Это могут быть должности в сферах связи, логистики, ремонта, инструкторской деятельности, в учебных центрах или ТЦК (делопроизводители, водители и т.д.). Закон также позволяет претендовать на должности рядового, сержантского, старшинского, а также младшего и старшего офицерского состава при условии увольнения со службы после 1 января 2015 года.

Денежное обеспечение для контрактников в возрасте 60+ стартует от 20 тысяч гривен в месяц и может увеличиваться благодаря надбавкам за должность, выслугу лет или сложности условий.

Кроме этого, при подписании контракта добровольцы могут получить подъемные выплаты от ТЦК, общин или областных администраций, сумма которых иногда достигает 100 тысяч гривен, а один год службы засчитывается как полтора года стажа для начисления пенсии.

Также контрактники получают полное медицинское обеспечение за счет государства, бесплатный проезд в общественном транспорте, значительные скидки на оплату коммунальных услуг и возможность получения ипотеки по льготной ставке 3%.

Как подписать контракт?

Процедура подписания контракта для лиц в возрасте 60+ четко регламентирована и направлена на отбор мотивированных и профессионально пригодных кандидатов. 1-й центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ предоставил подробное разъяснение алгоритма действий.

Прежде всего кандидат должен подать заявку, обратившись к командиру воинской части, где он желает служить, ТЦК и СП по месту жительства или 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ через сайт или представительства в крупных городах.

После этого необходимо подготовить документы. Стандартный пакет включает военно-учетный документ, справку о несудимости, копии документов об образовании (дипломов), документы, подтверждающие боевой опыт или награды (при наличии) и согласие на обработку персональных данных.

Командир воинской части, заинтересован в кандидате, инициирует его медицинский осмотр. После получения положительного заключения ВВК, он готовит ходатайство в Генеральный штаб ВСУ (особенно для офицерских должностей). Генштаб рассматривает кандидатуру и согласовывает ее или предоставляет обоснованный отказ. В случае положительного решения командир части предоставляет официальное письменное согласие.

После получения всех согласований центр рекрутинга или ТЦК оформляет личное дело кандидата и заключает с ним контракт сроком на один год. Контракт обязательно содержит условие о двухмесячном испытательном сроке. Если военнослужащий не проходит испытания или обнаруживает служебное несоответствие, контракт расторгается досрочно.

Этот механизм позволяет армии привлекать только тех специалистов, которые действительно нужны и соответствуют установленным критериям, обеспечивая прозрачность и эффективность отбора.

Какую реакцию вызвал закон?

Народные депутаты, которые инициировали изменения, отмечают добровольности и узкой специализации. Федор Вениславский, член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, подчеркивает, что основная цель – привлечь уникальных специалистов, в которых нуждается сектор безопасности и обороны, в частности экспертов по старым образцам советского вооружения.

Его коллега Александр Федиенко добавляет, что речь идет не о штурмовиках. По его словам, нужно четко понимать, что лица, достигшие предельного возраста являются в основном опытными специалистами, которых можно привлекать на уровне батальонов, бригад, для работы на стратегическом и оперативно-стратегическом уровнях.

В Генеральном штабе инициативу воспринимают положительно, подчеркивая потребность в специалистах небоевых специальностей. Начальник Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Андрей Гнатов, отмечает, что добровольцы 60+ тоже не будут лишними в армии, ведь Вооруженным Силам нужны специалисты, например, ремонтных специальностей, водители различных категорий и врачи.

Практики на местах поддерживают это мнение. Главный сержант батальона 30-й ОМБр Виталий Иванчик считает, что опыт гражданской жизни может быть крайне полезным. Он объясняет: "Если человек физически здоров и видит, что способен работать – почему бы и нет? Такой человек может занимать различные должности, возможно, не боевые, а тыловые. Например, быть хорошим механиком. Те, кто работал инженером, могут найти в армии работу по специальности".

Военные аналитики в основном оценивают инициативу как прагматичную и логичную. Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь развеивает распространенные страхи. По его мнению, в соцсетях часто преувеличивают, мол, теперь на улицах будут хватать всех "дедов" и отправлять в штурмовики. Однако речь идет о добровольной возможности для тех, кто хочет и может служить, сделать это даже после 60 лет.

Основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный обращает внимание на финансовый стимул, который может привлечь десятки тысяч людей, особенно в регионах. Он объясняет, что в армии денежное обеспечение колеблется от 25 до 30 тысяч на небоевых позициях. Также есть соцзащита. По мнению Нарожного, инициатива дать служить по контракту людям в возрасте от 60 лет очень позитивная.

