В каких случаях мобилизуют эту категорию украинцев, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Экономические новости".

Могут ли мобилизовать пенсионеров?

Получить повестку на службу могут пенсионеры, навыки и опыт которых необходимы для обороны страны.

Пенсионный статус не является гарантией исключения из мобилизационного учета.

Закон предусматривает, что призвать не могут только следующие категории пенсионеров:

  • лица, которым исполнилось 60 лет,
  • лица с инвалидностью при наличии медицинского заключения,
  • лица, имеющие тяжелые заболевания или травмы, подтвержденные ВВК,
  • лица, которые постоянно ухаживают за нетрудоспособными родственниками, если это документально подтверждено,
  • лица с особыми государственными заслугами, которые позволяют освобождение от призыва.

Что касается бывших военнослужащих и работников силовых структур, которые получают пенсию за выслугу, то их могут мобилизовать повторно на должности, соответствующие их специализации и званию.

Сейчас в Украине есть более 160 тысяч военных пенсионеров мобилизационного возраста.

Поэтому наличие пенсии не гарантирует, что человека не мобилизуют. Все будет зависеть от возраста, состояния здоровья, семейного положения, предыдущего опыта в армии.

Могут ли мобилизовать до 25 лет?

  • В Украине с 16 лет каждый мужчина должен быть приписан к призывному участку. До 25 лет они считаются призывниками – теми, кто подлежит призыву на срочную военную службу.

  • Однако, на время действий военного положения призыв на срочную военную службу не осуществляется и соответственно таких лиц мобилизовать не могут.

  • Попасть в армию до 25 лет могут те, кто закончил военную кафедру, или подписал контракт 18 – 24.