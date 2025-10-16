В каких случаях мобилизуют эту категорию украинцев, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Экономические новости".

Смотрите также Отсрочка от мобилизации: как получить и какие документы подавать

Могут ли мобилизовать пенсионеров?

Получить повестку на службу могут пенсионеры, навыки и опыт которых необходимы для обороны страны.

Пенсионный статус не является гарантией исключения из мобилизационного учета.

Закон предусматривает, что призвать не могут только следующие категории пенсионеров:

лица, которым исполнилось 60 лет,

лица с инвалидностью при наличии медицинского заключения,

лица, имеющие тяжелые заболевания или травмы, подтвержденные ВВК,

лица, которые постоянно ухаживают за нетрудоспособными родственниками, если это документально подтверждено,

лица с особыми государственными заслугами, которые позволяют освобождение от призыва.

Что касается бывших военнослужащих и работников силовых структур, которые получают пенсию за выслугу, то их могут мобилизовать повторно на должности, соответствующие их специализации и званию.

Сейчас в Украине есть более 160 тысяч военных пенсионеров мобилизационного возраста.

Поэтому наличие пенсии не гарантирует, что человека не мобилизуют. Все будет зависеть от возраста, состояния здоровья, семейного положения, предыдущего опыта в армии.

Могут ли мобилизовать до 25 лет?