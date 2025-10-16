В каких случаях мобилизуют эту категорию украинцев, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Экономические новости".
Могут ли мобилизовать пенсионеров?
Получить повестку на службу могут пенсионеры, навыки и опыт которых необходимы для обороны страны.
Пенсионный статус не является гарантией исключения из мобилизационного учета.
Закон предусматривает, что призвать не могут только следующие категории пенсионеров:
- лица, которым исполнилось 60 лет,
- лица с инвалидностью при наличии медицинского заключения,
- лица, имеющие тяжелые заболевания или травмы, подтвержденные ВВК,
- лица, которые постоянно ухаживают за нетрудоспособными родственниками, если это документально подтверждено,
- лица с особыми государственными заслугами, которые позволяют освобождение от призыва.
Что касается бывших военнослужащих и работников силовых структур, которые получают пенсию за выслугу, то их могут мобилизовать повторно на должности, соответствующие их специализации и званию.
Сейчас в Украине есть более 160 тысяч военных пенсионеров мобилизационного возраста.
Поэтому наличие пенсии не гарантирует, что человека не мобилизуют. Все будет зависеть от возраста, состояния здоровья, семейного положения, предыдущего опыта в армии.
Могут ли мобилизовать до 25 лет?
В Украине с 16 лет каждый мужчина должен быть приписан к призывному участку. До 25 лет они считаются призывниками – теми, кто подлежит призыву на срочную военную службу.
Однако, на время действий военного положения призыв на срочную военную службу не осуществляется и соответственно таких лиц мобилизовать не могут.
Попасть в армию до 25 лет могут те, кто закончил военную кафедру, или подписал контракт 18 – 24.