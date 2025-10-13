Правила получения отсрочки регулируются Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", передает 24 Канал.
Каков порядок получения отсрочки?
В Украине с октября 2025 года заявление на отсрочку от мобилизации можно подать лично в ТЦК или онлайн через приложение Резерв+.
Для онлайн-подачи нужно заполнить электронную форму и прикрепить скан-копии документов, подтверждающих право освобождения от службы. После проверки данные об отсрочке автоматически попадают в Единый электронный реестр призывников, а заявитель получает справку.
Если обращаться в ТЦК, нужно подать оригиналы и копии документов вместе с военно-учетным документом. После проверки выдают справку об отсрочке.
Перечень документов определяет постановление Кабмина №560. Он зависит от оснований получения отсрочки.
- Студенты должны предоставить справку из ЕГЭБО или документ о зачислении в интернатуру,
- для отсрочки по состоянию здоровья нужна справка к акту МСЭК, подтверждающая инвалидность или временную непригодность к службе.
Последние новости о мобилизации: что изменилось?
Получить отсрочку также можно из-за ухода за тяжелобольными близкими. ТЦК могут запрашивать дополнительные документы, подтверждающие потребность в уходе за родственником.
Подать заявление на отсрочку можно в любой момент до отправления на сборный пункт или зачисления в воинскую часть. Решение принимает комиссия при ТЦК и СП в течение семи дней.
Критические и оборонно-промышленные предприятия получили право бронировать работников на 45 дней, даже при наличии ненадлежащим образом оформленных учетных документов.