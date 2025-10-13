Правила отримання відстрочки регулюються Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", передає 24 Канал.

Який порядок отримання відстрочки?

В Україні з жовтня 2025 року заяву на відстрочку від мобілізації можна подати особисто у ТЦК або онлайн через застосунок Резерв+.

Для онлайн-подання потрібно заповнити електронну форму та прикріпити скан-копії документів, що підтверджують право звільнення від служби. Після перевірки дані про відстрочку автоматично потрапляють до Єдиного електронного реєстру призовників, а заявник отримує довідку.

Якщо звертатися до ТЦК, потрібно подати оригінали та копії документів разом із військово-обліковим документом. Після перевірки видають довідку про відстрочку.

Перелік документів визначає постанова Кабміну №560. Він залежить від підстав отримання відстрочки.

Студенти мають надати довідку з ЄДЕБО або документ про зарахування до інтернатури,

для відстрочки за станом здоров'я потрібна довідка до акта МСЕК, що підтверджує інвалідність або тимчасову непридатність до служби.

Останні новини про мобілізацію: що змінилось?