Адвокатка Марина Бекало пояснила ТСН, як правильно подати заяву та які документи додати, передає 24 Канал.

Коли та яким чином отримати відстрочку?

В Україні військовозобов'язані можуть оформити відстрочку від мобілізації у будь-який час. Закон не визначає чітких строків.

Однак ключове правило, називає Бекало, звертатися із заявою ще до відправки на збірний пункт або зарахування до військової частини. Адже після цього особа набуває статусу військовослужбовця.

У випадку, якщо людина отримала повістку на військово-лікарську комісію (ВЛК) або для уточнення особистих даних, варто одразу ж подавати заяву на відстрочку.

Форма заяви затверджена постановою Кабміну №560. До неї необхідно додати документи, що підтверджують право на відстрочку.

Звернення розглядає комісія при ТЦК та СП. Вона має ухвалити рішення протягом семи днів. Можливі два варіанти відповіді:

надати відстрочку та видати довідку, що підтверджуватиме рішення,

відмовити з письмовим обґрунтуванням.

Відмову можна оскаржити у суді. За потреби комісія може робити запити до установ, щоб перевірити підстави для відстрочки. У такому випадку рішення ухвалюється наступного дня після отримання відповідей.

Поки триває розгляд, військовозобов'язаний не проходить ВЛК і не може бути призваний, запевняє Марина Бекало.

Водночас окремий порядок діє для чоловіків, що мають бронювання. Після отримання роботодавцем витягу з наказу про бронювання, працівник повинен стати на спеціальний облік у ТЦК та СП. Лише після цього його звільнено від призову.

