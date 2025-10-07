Чи підлягають мобілізації чоловіки з інвалідністю третьої групи – пояснює 24 Канал.

Чи можуть мобілізувати людину з третьою групою інвалідності?

Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та постановою Кабміну №560, право на відстрочку від мобілізації мають усі особи, які мають інвалідність. Варто зауважити, що група інвалідності в статті не вказується.

Третю групу інвалідності встановлюють у разі наявності помірних функціональних порушень організму, які обмежують працездатність, особам, які потребують соціального захисту та соціальної допомоги.

Щоб отримати третю групу інвалідності, необхідно пройти медичне обстеження та звернутися до Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) за місцем проживання або лікування. Підставою для направлення є медичний висновок від лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я.

Не зобов’язані проходити повторну медичну комісію:

особи, яким інвалідність II та III груп було встановлено в порядку підвищення/зменшення групи інвалідності;

особи, яким інвалідність встановили також/або за результатами захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), отриманих під час захисту України;

особи, яким інвалідність встановлена за відсутності кінцівок (кистей, стоп, одного з парних органів);

особи, у яких були виявлені онкологічні хвороби, інтелектуальні порушення або психічні розлади, церебральний параліч, паралітичні синдроми у зв’язку з інвалідністю з дитинства.

Проте за оновленим законом особи з інвалідністю І, II та III груп можуть добровільно вступити до української армії за контрактом.

